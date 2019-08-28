黃鈺仁狂瘦11公斤 重返戰場拚跆拳奧運資格

（中央社記者黃巧雯台北28日電）跆拳道好手黃鈺仁今年初膝蓋動刀，因訓練停擺，體重狂增至79公斤，他靠著毅力，邊哭邊訓練，一週狂瘦11公斤，將透過參加台北城市盃跆拳道邀請賽調整狀況，拚奧運資格。

2019台北城市盃跆拳道邀請賽今天起一連3天，在台北體育館開戰，台北市長柯文哲、賽事代言人黃鈺仁及拿坡里世大運金牌女將蘇柏亞，上午皆受邀出席開幕典禮。

曾拿下世界跆拳道錦標賽銀牌的黃鈺仁，目前在男子68公斤量級奧運積分榜上暫列第8，為爭取奧運門票，得設法擠進前5名，他今年1月因膝蓋動刀，缺席世界跆拳道錦標賽。

談到目前傷勢，黃鈺仁自認已恢復7、8成，但先前受傷曾產生陰影，擔心是否會再次受傷，而影響後續奧運資格賽和大獎賽。但他迅速調整心態，全心信任教練，更專注在訓練或比賽。

不過，黃鈺仁受傷後，訓練量幾乎歸零，飲食不變，一度讓他體重暴增至79公斤，當時已報名今年4月全大運的他，在教練要求下開始減重。

黃鈺仁透過飲食控制，加上持續訓練，在短短一週內體重狂降11公斤，他說：「我降到（體重），我跑步都在哭，我還跟我女友抱怨。」

成功減重的黃鈺仁，也在全大運一舉摘金，他透露，將透過這次台北城市盃跆拳道邀請賽調整狀況，並嘗試新戰術，在10月下旬全運會登場之前，參加9月日本千葉大獎賽、9月底俄羅斯公開賽、10月保加利亞索菲亞大獎賽。

台北城市盃跆拳道邀請賽今年共有17隊參賽，國外城市組包括日本大阪、兵庫及岡山，韓國首爾、釜山，泰國曼谷、巴吞他尼府及普吉府，中國山東及香港。

國內7支隊伍包含新北市、台中市、彰化縣、花蓮縣、台南市、高雄市及地主隊台北市。（編輯：張雅淨）1080828