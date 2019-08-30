張育成先發排進中段棒次 敲雙安秀跑壘拚勁[影]

（中央社記者林宏翰洛杉磯29日專電）美國職棒MLB克里夫蘭印地安人今天客場出戰底特律老虎，台灣內野手張育成擔任先發第6棒、三壘手，敲出2支安打，跑壘也展現拚勁。

這場比賽是張育成在大聯盟的第4場先發，也是先發棒次最前面的一場，前3場先發分別打8棒、7棒及9棒。第一次排進中段棒次。張育成4次上場打擊，鎮守三壘，打完9局沒有被替換下場，貢獻2支一壘安打。

張育成2局上首次打擊，相中一記外角球，紮實打出中外野的深遠平飛球，但落點不佳，遭到中外野手接殺。

4局上，2人出局後，張育成敲出強勁滾地球，穿越二游防區形成一壘安打。下一棒弗利曼（Mike Freeman）一記安打球在兩名外野手之間落地，張育成從一壘出發，踏過兩個壘包，飛撲搶攻本壘。

中外野手撲接這球失敗之後，補位的雷耶斯（Victor Reyes）反應迅速，第一時間接球回傳，經由游擊手中繼，送回捕手的手套中，把飛撲本壘的張育成觸殺出局。

儘管搶分失利，張育成展現跑壘的積極度，也學到經驗。7局上，張育成再秀拚勁，把一記內野滾地球跑成內野安打。

張育成是投手陳偉殷之外，唯一現役大聯盟台灣野手，從6月初登場短暫出賽2場，8月底再度升上大聯盟，累計6場比賽15打數敲出4支安打，包括一支三壘安打，打擊率2成67。

例行賽賽程只剩1個月，印地安人在美聯中區排名第2、外卡排名第1，今天以2比0擊敗分區墊底的老虎，系列賽3連勝。

印地安人第1棒、游擊手林多（Francisco Lindor）2分打點是印地安人全部得分。他在3局上開轟，7局上滿壘時高飛犧牲打建功，本季累計25支全壘打，也是連2天敲出全壘打。

印地安人先發投手克萊芬哲（Mike Clevinger）投8局無失分，交由終結者韓德（Brad Hand）收尾1局，兩人聯手完封老虎。克萊芬哲拿下本季第10勝，韓德第33場救援成功。（編輯：陳永昌）1080830