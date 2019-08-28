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大都會阿隆索單季42轟 刷新隊史紀錄[影]

最新更新：2019/08/28 16:02
美國職棒大聯盟紐約大都會強打阿隆索27日揮出他本季第42支全壘打，成為隊史上單季扛出最多轟的球員。（圖取自twitter.com/Mets）
美國職棒大聯盟紐約大都會強打阿隆索27日揮出他本季第42支全壘打，成為隊史上單季扛出最多轟的球員。（圖取自twitter.com/Mets）

（中央社紐約27日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB紐約大都會今天在主場2比5不敵芝加哥小熊，但陣中強打阿隆索（Pete Alonso）揮出他本季第42支全壘打，成為大都會隊史上單季扛出最多轟的球員。

小熊日籍先發投手達比修有今天投出個人本季最長8局，送出7次三振、1次保送，被擊出5支安打失1分，那一分就是4局下阿隆索扛出的陽春砲。

今天比賽前半段兩隊呈現0比0僵持，今年國家聯盟年度最佳新人獎大熱門阿隆索，4局下鎖定達比修有投出的第一顆球，這顆時速91英里的四縫線速球飛出右外野全壘打牆，讓現場3萬4158名觀眾陷入瘋狂。

阿隆索這支全壘打是他本季第42號，刷新大都會隊史的球員單季最多轟紀錄。大都會隊史單季最多轟紀錄，原本是1996年的亨德利（Todd Hundley）和2006年的貝爾川（Carlos Beltran）共同保持的41轟。

阿隆索本季至今出賽130場，揮出包括42發全壘打在內的126支安打，掃回101分打點，打擊率2成65。

靠著阿隆索的陽春彈，大都會取得1比0領先，但小熊很快還以顏色。

5局上小熊第8棒打者羅素（Addison Russell）揮出兩分砲，讓球隊比分超前，6局上巴艾茲（Javier Baez）也轟出兩分彈，小熊便以4比1領先大都會。

8局上小熊再追加1分，大都會僅在9局下靠第6棒打者戴維斯（J.D. Davis）的陽春砲追回1分，最終大都會就以2比5敗給小熊。（譯者：李晉緯/核稿：陳彥鈞）1080828

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