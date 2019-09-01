陳韻文遇滿壘從浮躁轉冷靜 連3天出賽不喊苦

（中央社記者楊啟芳桃園1日電）統一獅終結者陳韻文連3天登板，他今天表示，身體確實有點疲勞，不過只要休息幾天就好；昨天遇到滿壘危機時，本來有點心情浮躁，但1出局後漸漸冷靜下來，掌握打者弱點。

陳韻文8月29日對中信兄弟，用23球後援1.1局無失分，隔天對Lamigo桃猿用18球投1局無失分。昨天更是用了33球，後援1局被敲2支安打，投2次保送（含1次敬遠），加上右外野手林安可發生失誤，失2分含1責失，還一度有滿壘危機，不過最終還是守住1分領先。

陳韻文今天坦言：「昨天身體狀況確實沒那麼好，連3天出賽，而且星期五移動當天一早坐高鐵上桃園，有點疲勞，但整體狀況還OK。」這是陳韻文本季第2次連3天出賽，不過他指出，只要休息個1、2天，多治療、放鬆就好。

昨天遇上差點被翻盤的危機，陳韻文說：「當下有危機時沒辦法冷靜下來，心情有點浮躁，讓對方抓到弱點，但叫暫停時，教練提醒我要冷靜，與打者做周旋。」抓到1出局後，陳韻文漸入佳境，慢慢掌握打者弱點，並把角度及球的品質找回來。

陳韻文笑說：「桃猿打線真的不好對付，他們對觀察投手很有想法，更何況每一週都會遇到，但還是要想辦法突破，畢竟我是投比賽後面的角色。」

陳韻文目前已累積21次救援成功，領先第2名的陳鴻文5次。陳韻文已擔任3年終結者的角色，他表示，比起剛開始時壓力大，一旦失敗就會很自責、走不出來，現在已經有自己的節奏，也更有自信，給教練團比較大的安定感，面對失敗時也比較快調適心情。（編輯：黃世雅）1080901