雨神幫忙 U18中華5局3比1勝日本

U18世界盃棒球賽，中華隊2日與日本隊交手，由即將旅日的左投王彥程（圖）先發，王彥程5局好投壓制。中央社記者謝靜雯釜山攝 108年9月2日

（中央社記者謝靜雯釜山2日電）U18世界盃棒球賽，中華隊今天與日本隊交手，由即將旅日的左投王彥程先發，王彥程5局好投壓制，羅暐捷5局關鍵二壘打，一棒送回2分超前，5局打完因雨裁定中華隊3比1獲勝。

王彥程去年亞洲青棒錦標賽對日本先發，9局完投壓制日本隊，率隊晉級冠軍戰、一戰成名，儘管前陣子經歷低潮，但總教練周宗志透露，王彥程想要拚的企圖心強烈，也提到王彥程即將旅日加盟樂天隊，此次的比賽對他來說是很重要的挑戰。

王彥程今天開賽稍微不穩，先投出保送，2人出局後再被敲出左外野方向安打失掉1分，但隨即回穩，2到5局沒有再失分，總計5局投完僅被敲出2支安打，失掉1分責失分。

中華隊比賽前半段沒能拿下分數，3局靠著王順和、何恆佑安打，發動盜壘戰術跑回追平分，5局再靠著日本隊接連兩次守備失誤攻占得點圈，羅暐捷深遠二壘打，一棒送回2分、超前比分，也將日本投手「四大天王」中的西純矢逼上場。比賽5局打完下起大雨，因雨暫停。（編輯：張雅淨）1080902