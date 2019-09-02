U18抗日羅暐捷把握機會當功臣 心態很重要

（中央社記者謝靜雯釜山2日電）U18世界盃棒球賽，中華隊羅暐捷連2年打青棒國際賽，去年亞青擊敗日本時在板凳加油，今天預賽與日本隊交手扛3棒，5局二壘打建功，率隊拿下關鍵勝利，他直言：「心態很重要。」

羅暐捷去年入選亞洲青棒錦標賽中華代表隊，但出賽的機會不多，去年亞青中華隊擊敗日本隊，振奮人心，羅暐捷在板凳幫隊友加油，今年U18世界盃再與日交手，羅暐捷把握先發機會、一棒建功，連2年在青棒國際賽事擊敗日本，今年更有參與感。

羅暐捷在先前集訓期中經歷一段低潮，但他表示，心態很重要，心態對了，打不好就不會鑽牛角尖。中華隊原本的第3棒是由即將旅美的隊長鄭宗哲扛起，但鄭宗哲這兩場狀況不佳，總教練周宗志表示，為了減輕鄭宗哲的壓力，將他棒次提前，由擊球近況不錯的羅暐捷扛起3棒。

今天比賽4局打完兩隊1比1僵持不下，5局中華隊靠著日本隊接連2次守備失誤、攻占得點圈，羅暐捷適時二壘打，一棒送回2分，比賽5局打完因雨裁定，中華隊拿下關鍵一勝；周宗志表示，很開心羅暐捷可以適時補起鄭宗哲的低潮。

羅暐捷表示，今天比賽前2次上場打擊，但節奏太慢，5局上場節奏抓快一點攻擊、一棒見效，至於補打3棒，羅暐捷認為想法沒有什麼不一樣，球隊可以贏球最重要。（編輯：張雅淨）1080902