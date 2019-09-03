男籃世界盃 美國延長賽1分險勝土耳其

（中央社上海3日綜合外電報導）2019世界盃籃球賽E組預賽美國與土耳其之戰，雙方拚到延長賽決勝負，土耳其比賽尾聲錯失4次罰球機會，遭美國反快攻要到犯規兩罰俱中逆轉成功，終場由美國以93比92驚險勝出。

尋求三連霸的美國隊在第4節快終了時還落後2分，前鋒塔特姆（Jayson Tatum）在槍響前0.1秒三分線外出手被土耳其球員犯規，獲得3罰機會，但只罰進2球，兩隊以81比81平手進入延長賽。

延長賽階段效力土耳其先聲奪人，但美國不甘示弱旋即扳回，不料中鋒特納（Myles Turner）在終場前9秒美國以91比92落後1分時發生要命失誤，遭土耳其後衛巴爾貝（Dogus Balbay）抄球成功，球權回到土耳其手中。

獲得兩罰的巴爾貝兩罰皆墨，接下來也得到兩罰機會的土耳其前鋒歐斯曼（Cedi Osman）居然也一球未中，終場前10秒土耳其手握的4次罰球機會全數落空，反倒讓塔特姆在歐斯曼罰不進搶到防守籃板後發動反快攻，他傳給密道頓（Khris Middleton）上籃，密道頓被犯規，隨後穩穩罰進兩球，比數反超為93比92，氣走原本以為勝券在握的土耳其。

美國隊有6人得分達兩位數，以密道頓15分最高；土耳其也有5人得分突破10分，以上季效力於密爾瓦基公鹿隊的伊利亞索瓦（Ersan Ilyasova）的23分最高。（譯者：徐崇哲）1080903