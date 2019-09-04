中華男足5日戰約旦 陳柏良：展現贏球決心

2022卡達世界盃足球亞洲區資格賽次輪，中華男足5日晚間7時10分將在台北田徑場迎戰世界排名99的約旦；中華男足隊長陳柏良（左）表示，要展現想贏球的決心。中央社記者龍柏安攝 108年9月4日

（中央社記者龍柏安台北4日電）中華男足明晚7時10分，將在主場迎戰約旦，這也是2022卡達世界盃足球亞洲區資格賽次輪台灣主場第一戰，中華男足隊長陳柏良說：「要展現想贏球的決心。」

2022卡達世界盃足球亞洲區資格賽第2輪，共有40支球隊分成8組，中華隊與澳洲、約旦、科威特與尼泊爾同屬B組，每組分組冠軍與4支戰績最佳的分組第2，才可晉級第3輪。

中華男足明天晚上7時10分，將在台北田徑場迎戰世界排名99的約旦，兩隊曾在18年前過招，不過當時中華隊以0比6慘敗。

近年中華男足大刀闊斧改革，之前找來的英國籍「神奇教頭」懷特（Gary White），曾率領中華男足在主場拉出7連勝，今年1月則由英國籍的蘭卡斯特（Louis Lancaster）接掌帥印，盼能帶領中華男足再創佳績。

而過去連續贏球的戰績，是否會成為這次比賽的壓力，對此陳柏良坦言，中華隊的球員長久以來都一直很努力，過去沒法贏球，帶來的是挫折感，「所以當我們開始贏球後，帶來的不是壓力，而是自信」。

陳柏良也說，主場出賽最重要的就是贏下比賽，他們當然希望能拿下每一場比賽，不過他強調：「最重要的是展現我們想贏球的決心。」

由於玲玲颱風外圍環流影響，今天全台多個縣市已發布大雨特報，明晚比賽恐怕也將在雨中進行，對此總教練博克曼斯（Vital Borkelmans）表示，他看了球場已有積水，「我們只能向老天爺祈禱，給我們一個好天氣，也給球迷一場好的比賽」。（編輯：張芷瑄）1080904