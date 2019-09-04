台北羽賽連2年首輪出局 王子維失落

（中央社記者黃巧雯台北4日電）「羽球王子」王子維去年台北羽球公開賽帶傷上陣，首輪遭到淘汰，今天首戰鏖戰3局，最終因急欲求勝及專注度不夠，不敵法國選手克拉爾布特，連2年首輪出局，也讓他很失落。

王子維曾在2015年、2017年台北羽球公開賽拿下亞軍，去年在台北羽球公開賽，受腰傷影響，首輪止步，今年還在尋求本季首冠。

王子維今天首輪對決法國選手克拉爾布特（Lucas Claerbout），生涯3度交手，王子維搶下3連勝。

儘管擁有對戰優勢，王子維首局在短暫與對手拉鋸後，陷入6比11落後，隨後急起直追，一度扳成14比14平手，但又遭對手拉開，儘管王子維再度追成一分差，卻在關鍵時刻連丟4分，以16比21丟掉首局。

王子維第2局及時回穩，拉出一波11比1強攻，硬是以21比12扳平戰局。

王子維在關鍵決勝局，未能延續第2局氣勢，以4比11落後，最終無力逆轉，以11比21輸球。

談到輸球關鍵，王子維坦言，賽前有點緊張，而一開始待的場地為順風，導致出手猶豫，推球、小球都不太敢打，加上專注度不夠，首局中段一度被拉開至5分。

王子維指出，第2局場地為逆風，打得很順，原本希望第3局依照這個節奏打，卻因一開始搶攻失誤、陷入落後，讓他失去信心。

王子維懊惱地表示，主要是自己太想要拿下比賽，但體力上有些狀況，導致不夠有耐心。

連2年首輪遭到淘汰，王子維不諱言很失落，今年原本期待在家鄉能報去年的仇，卻因自己思緒複雜，導致無法抱持著單純心態去打。

結束台北羽球公開賽賽事後，王子維下週將持續訓練，後續將備戰中國、韓國公開賽，接著轉赴歐洲，參加丹麥、法國公開賽。（編輯：謝雅竹）1080904