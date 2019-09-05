台灣噴射機張宗憲 加盟寶島夢想家

征戰東南亞職業籃球聯賽的寶島夢想家5日宣布，簽下上季隨富邦勇士奪得隊史首座SBL總冠軍的台灣「噴射機」張宗憲。（圖取自facebook.com/jetchang1988）

（中央社記者龍柏安台北5日電）征戰東南亞職業籃球聯賽（ABL）的寶島夢想家今天宣布，簽下上季隨富邦勇士奪得隊史首座超級籃球聯賽（SBL）總冠軍的台灣「噴射機」張宗憲，替球隊陣容再升級。

寶島夢想家上季在ABL繳出19勝7負的全聯盟例行賽最佳戰績，可惜季後賽首輪以0比2不敵泰國莫諾吸血鬼，提前遭到淘汰，今年球團季外積極補強，日前除宣布簽下征戰中國男子職業籃球聯賽（CBA）的「阿美族戰士」楊敬敏，如今張宗憲接力加盟，華麗陣容宛如昔日的中華男籃代表隊。

球團在新聞稿中指出，球團相信張宗憲在場上依舊擁有主宰力，也認為他在攻守兩端都能替球隊帶來貢獻，新球季他將轉換角色，將兼任控球及得分後衛，以「雙能衛」的新定位重新出發。

目前夢想家陣中，除楊敬敏、張宗憲之外，還有去年簽下的3名本土主力，包括李學林、陳世念與田壘等前中華隊國手，夢想家領隊陳建州表示，期待張宗憲加盟後，能代表中生代球員，做到老中青的傳承。

陳建州坦言，前幾年張宗憲因身體傷勢影響，表現有些起伏，不過這兩年隨著身體調整，表現也逐漸加溫，「認識宗憲這些年，從沒懷疑過他的能力，但需要一個更瞭解、願意使用他的球隊」。

對於新賽季的展望，陳建州除了感謝制服組的努力、股東團隊支持，球隊才能順利進行補強，他透露，希望在這些新球員的加入後，在新的賽季他們能打出嶄新的風貌與球風。（編輯：李亨山）1080905