字母哥率領希臘擊退紐西蘭 闖進男籃世界盃16強

（中央社南京5日綜合外電報導）2019世界盃籃球賽今天希臘對戰紐西蘭，領軍希臘的「字母哥」安特托昆博表現亮眼，個人包辦24分、6助攻和10籃板，幫助球隊以103比97擊退紐西蘭順利晉級，取得16強門票。

希臘3日戰巴西以1分之差惜敗，為了爭奪晉級16強入場券，今天一開賽就與紐西蘭你來我往互不相讓，雙方各有超前高潮迭起，首節打完希臘以28比19暫時領先。

希臘陣中獲選NBA2018-19球季最有價值球員的「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）第1節就攻下11分、投籃命中率100%，開賽表現出色。

來到第2節，「字母哥」的親哥哥、也是在今年球季外被NBA密爾瓦基公鹿簽下的塔納西斯．安特托昆博（Thanasis Antetokounmpo）一上場，立刻賞給對手一記火鍋。

紐西蘭一路緊追試圖拉近分差，希臘仍保有穩定攻勢，3節打完以71比66持續領先。

儘管紐西蘭的韋布斯特（Corey Webster）砍下全場最高31分，依然不敵希臘以97比103吞敗，紐西蘭在預賽F組以1勝2負戰績敗興而歸，無緣16強。

希臘共有5名球員得分達兩位數，幫助球隊順利晉級16強。

希臘擁有安特托昆博兄弟擔綱得分主力，以及曾效力NBA曼菲斯灰熊的卡拉塞斯（Nick Calathes）坐鎮，讓希臘成為今年世界盃的話題球隊。（譯者：吳昇鴻/核稿：陳政一）1080905