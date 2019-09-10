林銓泰盼同場較勁 潘政琮鼓勵上大學演講課

（中央社記者黃巧雯台北10日電）台灣旅美高球好手潘政琮今天鼓勵將就讀美國華盛頓大學、高球小將林銓泰，未來學好英文，並推薦修習大學演講課，而林銓泰也期待有機會在PGA場上與潘政琮同場較勁。

潘政琮近年致力於培育新一代的選手，希望能讓台灣新世代的高球種子們有更多的可能性，今年4月更首度以個人名義冠名舉辦「AJGA青少年高爾夫錦標賽（C.T. Pan Junior Championship）」。

台灣潛力新秀盧昕妤獲得富邦的推薦參賽，參加上述賽事，勇奪女子組冠軍；年輕新秀林銓泰也因在此賽事中亮眼表現受到矚目。潘政琮今天出席富邦國際會議中心舉行的媒體見面會，並與2名年輕小將對談。

對於林銓泰關切身為頂尖球員如何持續進步，潘政琮透露，他在球季開始前會先設定目標，今年若未達成，就當作下一年目標，當發現自身態度懶散時，也會適時拿目標提醒自己。

至於轉戰職業前的準備，潘政琮以過來人身分分享，在就讀華盛頓大學期間就在準備，包括面試經紀人、挑選體能教練等，而球具商也會依據每一場比賽成績，給予選手贊助金。

林銓泰即將成為學弟，潘政琮建議林銓泰在大學期間學好英文、瞭解西方文化，有助提升自身價值，他還推薦林銓泰修習一堂大學演講課，考試內容為現場抽題目決定演講內容，且當場向同學演講5、6分鐘。

儘管早已自大學畢業，但回憶起那堂演講課，仍讓潘政琮直呼「很恐怖」，考試前一晚都睡不好，但他相信可以藉此學習到不少東西。

林銓泰今天也為自己設定長期目標，期待像潘政琮一路從華盛頓大學拚到美國職業高爾夫巡迴賽（PGA），並有機會能與潘政琮同場較勁。

另外，盧昕妤除了希望能像高球前輩一樣，未來站上國際舞台外，也希望能把握台巡賽參賽經驗，提升自己實力，目標今年再拿下一座冠軍。

潘政琮也大方祝福盧昕妤，未來職業生涯能有更好的發展，但他提醒，職業與業餘不同，因攸關積分、獎金與世界排名，因此職業每一桿都很重要。（編輯：唐聲揚）1080910