陳鏞基達生涯百轟 包辦6打點助獅奪3連勝

統一獅陳鏞基（圖）演出猛打賞，包含單場雙響砲，順利達成生涯百轟，更包辦6分打點，幫助獅隊以9比7擊退富邦悍將。（統一獅提供）中央社記者楊啟芳傳真 108年9月11日

（中央社記者楊啟芳台北11日電）中華職棒今天在台南棒球場的比賽，由富邦悍將對統一獅，陳鏞基演出猛打賞，包含單場雙響砲，順利達成生涯百轟，更包辦6分打點，幫助獅隊以9比7擊退悍將。

悍將在2局上一、二壘有人時，李宗賢敲出二壘安打，帶有2分打點，林宥穎再補上1打點二壘安打；3局上滿壘時，楊晉豪敲出安打，悍將再添1分，取得4比0領先。

不過3局下獅隊展開反攻，蘇智傑、陳鏞基接連敲出陽春全壘打，之後鄧志偉、高國慶敲安打，林安可選到保送形成滿壘，柯育民敲出安打帶有1分打點，唐肇廷再擊出高飛犧牲打，形成4比4平手。

4局下蘇智傑、陳鏞基接連敲二壘安打，攻下1分取得領先；5局上悍將的楊晉豪敲出生涯首轟，雙方再度戰成平手。不過5局下陳鏞基一棒轟出滿貫全壘打，也達成個人生涯百轟，幫助獅隊以9比5領先。

6局上林宥穎轟出陽春砲，悍將追回1分；8局上2出局後悍將一度攻占滿壘，不過獅隊終結者陳韻文提早上班，順利解決危機，沒有掉分。雖然9局上悍將的范國宸敲1打點安打，終場獅隊還是以9比7擊退悍將，拿下3連勝。

單場MVP由陳鏞基拿下，此戰4打數敲出3支安打，包含一發滿貫砲，包辦6分打點。陳鏞基同時在今天達成生涯百轟，為聯盟第21人，且生涯百轟是滿貫砲為史上第3人，之前是2004年陳政賢及2015年林益全。

陳鏞基賽後表示，「完成百轟當下很興奮，能夠幫球隊超前、贏得比賽，自己也很激動。」賽後球團也推出百轟紀念商品，陳鏞基笑說：「已經快要放到發霉，終於拿出來穿了，很開心能在今年球季達成100轟。」

獅隊先發投手亞力克主投5局，被敲10支安打，投2次保送、2次三振，失掉5分，表現不盡理想，不過靠著隊友火力支援，奪下中職生涯首勝；終結者陳韻文則拿下第23次救援成功，仍暫居排行榜第一。（編輯：劉學源）1080911