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紐維拉投6局優質先發 兄弟送桃猿4連敗

最新更新：2019/09/12 22:48

（中央社記者楊啟芳台北12日電）中華職棒今天在洲際棒球場的比賽，由Lamigo桃猿對中信兄弟，兄弟紐維拉演出6局無失分優質先發，加上林智勝、周思齊開轟，終場兄弟以9比3奪勝，送給桃猿4連敗。

兄弟1局下就靠著林智勝轟出3分全壘打，取得領先，是林智勝本季第24發全壘打，也是生涯第281支。2局下高宇杰獲保送後，王勝偉再敲出二壘安打，帶有1分打點，兄弟取得4分領先。

3局下則是林智勝、張志豪敲安打後，周思齊敲二壘安打，帶有2分打點，高宇杰再補上1打點安打，兄弟取得7比0領先。桃猿先發投手洪聖欽僅投2.2局，被敲6支安打、投2次保送，失7分。

接著桃猿換上張明翔登板，投3局被敲3支安打，無失分；6局下2出局、一壘有人時，桃猿今年季中選秀第一指名的蘇俊璋生涯初登板，先對岳東華投出保送，不過賞給王威晨三振，沒有失分。

7局上鍾承祐敲出陽春全壘打，桃猿追回1分；不過下個半局周思齊從蘇俊璋手中轟出2分全壘打。8局上桃猿的林承飛、朱育賢敲安打後，林泓育擊出的滾地球帶有1分打點，之後投手暴投、一壘手林智勝發生傳球失誤，再得1分。

不過終場兄弟還是以9比3擊退桃猿，兄弟仍暫居下半季第一，領先富邦悍將2.5場勝差。兄弟先發投手紐維拉主投6局，被敲5支安打，投1次保送、3次三振，沒有失分，拿下本季第6勝，也獲選為單場MVP。（編輯：黃世雅）1080912

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