日本辦MGC選拔東奧馬拉松國手 4名選手出線

（中央社東京15日綜合外電報導）日本今天舉辦選拔代表日本參加2020年東京奧運馬拉松國手的MGC賽事，男子組由中村匠吾、服部勇馬拿下，大迫傑有機會敗部復活；女子組由前田穗南、鈴木亞由子奪得出賽門票。

日本產經新聞、日本朝日新聞報導，日本為選拔代表參加2020年東京奧運馬拉松賽事的選手，今天在東京都明治神宮外苑舉辦Marathon Grand Championship（MGC）賽事，男子組方面由中村匠吾以2小時11分28秒奪冠、服部勇馬以8秒之差屈居第二。

女子組由前田穗南以2小時25分15秒拿下第一、鈴木亞由子以2小時29分2秒獲得第2。

上述4位選手都搶到出賽東京奧運的門票。

男子組賽事方面，去年10月在美國芝加哥馬拉松全馬賽事，以2小時5分50秒刷新日本男跑者紀錄的大迫傑，今天僅落後服部勇馬5秒，以2小時11分41秒屈居第3名。

而去年2月在東京馬拉松全馬賽事以2小時6分11秒創紀錄的設樂悠太，今天也後繼無力，以14名告終。

女子組賽事方面，前田穗南在20公里過後呈現獨走態勢，一路領先到終點；排名第3名的小原伶在最後緊咬第2名的鈴木亞由子，但最後仍以4秒些微差距飲恨。

今天這條路線跟明年登場的東奧全馬幾乎一樣，男女組都爭前兩名的代表權。

東奧全馬參賽名額男女各有3人，今天分別誕生兩人後，各剩一個名額。男子組選手必須在明年春天前的指定賽事中，打破大迫傑所創下的2小時5分50秒日本男子跑者紀錄；如果沒有選手可以打破的話，第3個名額將由MGC第3名的大迫傑拿下。

女子組選手則必須在明年春天前的指定賽事中，跑出低於2小時22分22秒的成績，才能拿走第3個參賽名額，否則第3張門票將由MGC第3名的小原伶拿走。（譯者：黃名璽/核稿：林治平）1080915