黑豹旗青棒賽破紀錄209隊報名 有11支新面孔

（中央社記者謝靜雯台北18日電）2019年第7屆黑豹旗全國高中棒球大賽將於10月26日正式開打，昨天報名截止，總共吸引破紀錄209支青棒球隊報名，包括台東高中等11支球隊都是黑豹旗新面孔。

黑豹旗全國高中棒球大賽為年度高中棒球盛事，從2013年開打，每年參賽球隊越來越多，2013年首屆僅51支球隊參賽，首屆比賽由平鎮高中拿下冠軍，當年拿下明星球員投手獎的劉軒荅（高苑工商，現效力統一獅隊）、二壘手獎林立（平鎮高中，現效力Lamigo桃猿隊）、游擊手獎陳韻文（屏東高中，現效力獅隊）等人，都已經在職棒舞台發光。

2014年黑豹旗參賽隊伍破百隊，2017年更破紀錄吸引200支球隊參賽，去年參賽隊伍稍微減少為197隊，今年參賽報名昨天截止，總計吸引209支球隊參賽，再寫歷史紀錄。

宜蘭縣中道中學轉為社團球隊後，今年繼續報名參加黑豹旗，此次參賽有11支隊伍是黑豹旗新面孔，包括台東縣台東高中、高雄市高鳳工家、高雄市左營高中、台南市永仁高中、台南市白河商工、嘉義市興華中學、嘉義縣萬能工商、台中市龍津高中、新竹市光復中學、新北市裕德高中及台北市稻江商職。

離島球隊維持4隊，分別為連江縣馬祖高中、金門縣金門農工、台東縣蘭嶼高中及澎湖縣馬公高中。黑豹旗預計於10月6日舉行開賽記者會，並於10月26日在天母棒球場開幕，正式開打。（編輯：張雅淨）1080918