冬季聯盟11月23日開打 味全龍等6隊參戰

（中央社記者楊啟芳台北18日電）中華職棒今天宣布，2019亞洲冬季棒球聯盟將於11月23日開打，共有6隊參與，除了中職聯隊、日職東軍、日職西軍、日本社會人隊、韓職聯隊，還有中職第5隊味全龍。

今年冬季聯盟共有6隊參賽，包含中職聯隊、日職東軍、日職西軍、日本社會人隊、韓職聯隊及中職第5隊味全龍。23天的賽程中，將進行51場例行賽和5場季後賽，每支球隊在例行賽各出賽17場，分別在台中洲際、雲林斗六與嘉義市3座球場舉行，5場季後賽全部在台中洲際球場進行。

日本職棒及韓國職棒歷年都派出潛力新秀，第3年參賽的日本社會人隊前2年分別拿下預賽1、2名，地主中職聯隊去年首度拿下第2名，今年將嘗試更上一層樓。韓職聯隊部分，受到替代役球隊警察廳解散影響，今年冬盟球員將以軍中球隊尚武為主。

至於中職第5隊味全龍，8月已於斗六棒球場開訓，當時總教練葉君璋曾喊話希望打冬盟，增加實戰機會。味全龍剛成軍沒多久，即將於冬季聯盟亮相，可以一睹球隊集訓的成果。

11月23日開幕戰6隊將依序亮相，中午在斗六與洲際兩座球場同步開打，斗六由韓職聯隊對戰首度參賽的味全龍隊，洲際由日本社會人隊交手日職東軍，晚上在洲際由日職西軍隊戰中職聯隊，晚場賽前將舉行開幕典禮，賽事將進行至12月15日。（編輯：屈享平）1080918