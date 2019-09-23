武漢女網賽 謝淑薇扳倒前球后闖頭關

（中央社記者龍柏安台北23日電）台灣網球一姐謝淑薇今天在2019武漢女網賽女單首輪，在次盤與決勝盤累計拉出9比0攻勢，以6比7（2）、6比1、6比2逆轉擊敗丹麥前世界球后瓦芝妮雅琪，挺進次輪。

總獎金282.8萬美元（約新台幣8840萬）的武漢女網賽，女單共有64籤，謝淑薇首輪就遭遇去年澳洲網球公開賽女單冠軍名將瓦芝妮雅琪（Caroline Wozniacki），兩人過去5度交鋒，謝淑薇僅在今年邁阿密網賽拿下交手唯一勝利，當時同樣是歷經3盤大戰才拿下晉級門票。

目前世界排名32的謝淑薇，今天開局暖機較慢，最多陷入1比5大幅落後，讓對手提前「聽牌」，沒想到接下來謝淑薇連破了瓦芝妮雅琪2次發球局，成功將比數扳成5比5平，甚至將戰線拖入搶7大戰。

可惜謝淑薇在搶7大戰沒能延續之前神勇表現，率先拿下第1分的她，接下來連掉6分，最後以2比7丟掉首盤。

首盤沒能拿下，反激起謝淑薇鬥志，次盤她火力全開，在開局打成1比1平後，她兩度攻破對手發球局，拉出一波5比0攻勢，以6比1輕取對手，也將戰局扳成1比1平。

決勝盤謝淑薇火力不衰，開局又連拿4局，加上次盤最後連拿5局在內，她兩盤合計拉出9比0攻勢，神勇表現也打壞對手勝利行情，最終她以6比2再下一城，後來居上扳倒對手，不僅拿下對戰2連勝，也順利挺進女單次輪。

謝淑薇下一輪的對手，是世界排名69、透過會外賽晉級的俄羅斯女將庫茲妮佐娃（Svetlana Kuznetsova），兩人過去2度過招，謝淑薇對戰還未開胡。（編輯：張雅淨）1080923