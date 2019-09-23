張進德想打國際賽 12強賽對林智勝開轟印象深

（中央社記者謝靜雯台北23日電）旅美巨人隊捕手張進德上一次打世界12強棒球賽才22歲，此次有機會再披12強和亞錦賽國家隊戰袍，他表示，「都很想要參加」，談起上次12強賽回憶，對林智勝砲轟古巴印象最深刻。

張進德結束小聯盟球季，上週返台，今天出席世界12強棒球賽相關活動，擔任超商一日店長。張進德表示，2015年12強賽，算是第一次打大型棒球國際賽事，難免緊張，如果這次有機會再被選入12強賽中華隊，經過這幾年的磨練，心理變得更強壯，也知道該怎麼提早準備。

張進德今年小聯盟球季因傷影響出賽，他表示，目前身體狀況已經完全沒問題了，可以繼續比賽，希望努力準備好，表現出來給大家看。

接下來兩個攸關2020年東京奧運棒球門票的比賽，10月亞洲棒球錦標賽、11月世界12強棒球賽，張進德都是中華隊評估的捕手戰力。

張進德表示，先前中職秘書長馮勝賢和12強賽中華隊牛棚教練王建民赴美，也有聊過12強的事，了解彼此的需求。

回憶上次世界12強賽，張進德點名與古巴交手，對林智勝全壘打印象最深刻。至於年底兩場國際賽，張進德表示，目前都有跟經紀公司和球隊接觸，結果如何還是要看正式名單，很想要參賽。（編輯：張雅淨）1080923