3局扳倒常山幹太 王子維南韓羽賽挺進16強

（中央社記者黃巧雯台北25日電）「羽球王子」王子維今天在南韓羽球公開賽首輪激戰3局、63分鐘，以21比18、15比21、21比17扳倒日本選手常山幹太，晉級16強賽。

總獎金40萬美元（約新台幣1251萬元）的南韓羽球公開賽，屬BWF世界羽球巡迴賽超級500系列，今天在仁川展開各組會內賽賽程。

世界排名第25的王子維前一站在中國羽球公開賽次輪輸給前世界球王、中國名將諶龍，在16強賽遭到淘汰，本週轉戰在南韓公開賽，今天打頭陣、首輪對戰排名第15的日本選手常山幹太（Kanta Tsuneyama），過去5度碰頭，王子維以4勝1敗占上風。

王子維今天開賽以4比8落後，隨後及時回穩，在比賽中段拉出5比0攻勢，一舉以13比10超前，但常山幹太緊咬不放，再度扳成18比18平手，所幸王子維沉穩應對，連下3分，以21比18收下首局。

王子維次局一度握有3分領先，但遭對手拉出8比0強攻、逆轉戰局，王子維以15比21丟掉第2局。

王子維決勝局調整節奏，連搶6分，以10比6超前，隨後雙方差距至少維持2分以上，王子維最終以21比17勝出，挺進16強，下一戰將出戰丹麥好手安東森（Anders Antonsen）。

今天共有12組台將輪番上陣，其中世界球后戴資穎中午將出戰世界排名第16的泰國女將布莎南（Busanan Ongbamrungphan）；尋求衛冕的台灣羽球一哥周天成預計晚間8時與世界排名第24的泰國選手塔馬辛（Sitthikom Thammasin）交手。（編輯：張芷瑄）1080925