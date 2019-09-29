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台裔女政治家董繼玲 談近距離接觸8位美國總統
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王柏融旅日首年自評不及格 盼下個球季比本季好

最新更新：2019/09/29 11:47
火腿隊野手王柏融結束旅日第一年球季，今年球季因大小傷勢影響出賽，他替自己首年表現打分數：「不及格」，盼明年打出比今年好的成績。（檔案照片／共同社提供）
火腿隊野手王柏融結束旅日第一年球季，今年球季因大小傷勢影響出賽，他替自己首年表現打分數：「不及格」，盼明年打出比今年好的成績。（檔案照片／共同社提供）

（中央社記者謝靜雯台北29日電）火腿隊野手王柏融結束旅日第一年球季，今年球季因大小傷勢影響出賽，整季打擊率2成55，他替自己首年表現打分數：「不及格」，明年球季健康放第一位，盼打出比今年好的成績。

王柏融在中華職棒打出亮眼成績，今年轉戰日本職棒，表現備受關注，但今年賽季先後因為左大腿緊繃、右肩關節挫傷下二軍休息，球季後半段出賽機會不固定，首年成績並不如預期突出。

王柏融接受日媒「日刊體育」專訪，先感謝球團給予很大的空間，跟他說「依照自己的步調就可以」，也提到日本棒球有很多細膩的地方，無論打擊、守備、戰術、跑壘等，都跟台灣棒球不太一樣，還有很多東西需要學習。

旅日首年球季，不斷累積與日本投手對戰經驗，也提到比賽的氣氛、人工草皮球場、到處移動比賽的型態，都是不得不趕快適應的地方，整年日本生活，一些日文用詞也慢慢在學習，例如「辛苦了」，以及一些和隊友溝通需要用到的字。

首年表現王柏融給自己打不及格的分數，但也提到雖然沒能拿出好表現，卻也學到很多經驗，相信對於明年賽季會很有幫助；回到台灣後首先是左腳傷勢復健，但不會完全休息，還是要維持自主訓練。

至於明年球季，王柏融表示，「健康還是放在第一位」，也希望明年球季可以打出比今年更好的成績。（編輯：管中維）1080929

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