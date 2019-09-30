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楊俊瀚世錦賽200公尺預賽 分組第五遭淘汰

最新更新：2019/09/30 14:04

（中央社記者龍柏安台北30日電）台灣100、200公尺雙料全國紀錄保持人「台灣最速男」楊俊瀚今天凌晨在2019年世界田徑錦標賽男子200公尺預賽，僅跑出20秒80名列分組第五，無緣晉級。

2019世界田徑錦標賽在卡達杜哈舉行，楊俊瀚在拿手的200公尺被安排在第3組出賽，鳴槍起跑後在前2個彎道都還維持在第二名左右，不過出彎後的直線加速沒能持續提速，最後僅以20秒80衝線，名列分組第五。

同組的厄瓜多好手奎諾奈（Alex Quinonez）以20秒08率先衝線，這也是今年世錦賽預賽7組當中，所跑出的次佳成績，而亞洲紀錄保持人、中國短跑名將謝震業，則以20秒20在第2組以分組冠軍之姿晉級準決賽。

楊俊瀚曾在7月拿坡里世界大學運動會拉傷鼠蹊部，也讓他最後放棄接力與田徑鑽石聯賽英國站的亮相機會，世錦賽前他才在秋季全國田徑公開賽復出，他小試身手僅跑出21秒01。

這次世錦賽除是楊俊瀚復出後強度最高的一場比賽，也是他力拚2020東京奧運達標的關鍵戰役，可惜他僅以20秒80完賽，並未跨越20秒24的奧運參賽門檻，只能期待10月中的桃園全國運動會，再次挑戰奧運參賽標準。（編輯：管中維）1080930

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