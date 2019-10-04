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彭政閔加入12強中華隊教練團 洪一中很歡迎

最新更新：2019/10/04 17:59

（中央社記者楊啟芳桃園4日電）中華職棒昨天宣布，中信兄弟彭政閔將成為世界12強賽中華隊打擊教練，總教練洪一中表示，很歡迎彭政閔加入，畢竟未來會是中華隊總教練人選；彭政閔則說，目前以總冠軍賽為主。

中華職棒聯盟昨天宣布，為厚實12強中華隊教練團陣容，聯盟及中華隊總教練洪一中力邀剛於9月29日完成引退儀式的彭政閔，擔任中華隊打擊教練，集訓就會開始協助指導選手。

原本中華隊教練團陣中，打擊教練已經有曾豪駒，總教練洪一中今天表示，彭政閔加入教練團後，會和曾豪駒一起指導選手，互相研究。目前中華隊28人名單中，兄弟野手有高宇杰、王威晨、王勝偉、岳東華和詹子賢，不過洪一中指出，彭政閔還是會跟曾豪駒一起指導，不會分球隊。

洪一中說：「主要還是以龍貓（曾豪駒）為主，恰恰雖然打擊很好，但畢竟剛當教練，龍貓或許有值得他觀察的地方，兩個人可以互相切磋。」

洪一中表示，非常歡迎彭政閔加入教練團為中華隊貢獻，「他滿適合的，畢竟恰恰以後也會是中華隊總教練的人選之一，能讓他盡快適應也好」。

雖然彭政閔退休後即將轉任教練，不過現在仍是球員身分，彭政閔今天表示，「目前沒有太多想法，因為還在備戰總冠軍賽，其餘的等到總冠軍賽結束後再說」。（編輯：張芷瑄）1081004

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