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日職季後賽決勝輪 軟銀逆轉西武戰局扳成平手

最新更新：2019/10/09 23:15
日本職棒季後賽決勝輪9日開打，軟銀雖然一度落後，不過8局上逆轉超前，終場以8比4擊退西武，決勝輪扳成1勝1敗平手。圖為松田宣浩賽後受訪畫面。（圖取自twitter.com/foxsportsjp）
日本職棒季後賽決勝輪9日開打，軟銀雖然一度落後，不過8局上逆轉超前，終場以8比4擊退西武，決勝輪扳成1勝1敗平手。圖為松田宣浩賽後受訪畫面。（圖取自twitter.com/foxsportsjp）

（中央社記者楊啟芳台北9日電）日本職棒季後賽決勝輪今天開打，太平洋聯盟由福岡軟銀鷹交手西武獅隊，軟銀雖然一度落後，不過8局上逆轉超前，終場以8比4擊退西武，決勝輪扳成1勝1敗平手。

軟銀隊在季後賽首輪以2勝1敗擊退樂天金鷲，晉級決勝輪，對上洋聯例行賽第一名的西武獅，採6戰4勝制，不過西武先保送1勝，勝出者晉級日本大賽，決勝輪今天在西武巨蛋開打。

軟銀1局上就展開攻勢，今宮健太、柳田悠岐敲安打後，松田宣浩再敲二壘安打，帶有2分打點。

不過西武3局下展開反攻，秋山翔吾保送、源田壯亮敲安打後，中村剛也敲1打點安打，外崎修汰再擊出三壘安打，帶有2分打點，取得3比2領先。

西武6局下靠著山川穗高敲1打點二壘安打，再添1分；不過7局上軟銀洋砲賈西亞爾（Yurisbel Gracial）轟出陽春全壘打，追回1分。

軟銀8局上攻勢再起，柳田悠岐、德斯潘耶（Alfredo Despaigne）及長谷川勇也接連敲安打，戰成平手，接著捕手發生捕逸，再攻下1分，反倒以5比4超前。

軟銀9局上再添分數，牧原大成敲安打、福田秀平獲保送後，今宮健太敲出二壘安打，帶有1分打點，之後松田宣浩再敲2打點安打，終場軟銀以8比4擊退西武，決勝輪扳成1勝1敗平手，松田宣浩此戰4打數敲2支安打，包辦4分打點。

軟銀先發投手和田毅僅投4局，被敲4支安打，投3次保送，失3分無關勝敗；勝投由第4任投手甲斐野央拿下，中繼1局被敲1支安打，奪2次三振，無失分。（編輯：管中維）1081009

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