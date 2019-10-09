日職季後賽決勝輪開打 山口俊好投巨人擊退阪神

（中央社記者楊啟芳台北9日電）日本職棒季後賽決勝輪今天開打，中央聯盟由讀賣巨人交手阪神虎，巨人靠著先發投手山口俊7.1局僅失1分好投，終場以5比2擊退阪神，決勝輪取得2勝0敗優勢。

季後賽首輪阪神虎「下剋上」擊退橫濱隊，晉級決勝輪，交手例行賽第一名的讀賣巨人隊，採6戰4勝制，不過巨人先保送1勝，勝出者晉級日本大賽。決勝輪首戰今天在東京巨蛋展開，巨人派出山口俊掛帥先發，阪神則是望月惇志。

巨人1局下就靠著丸佳浩、岡本和真連2棒開轟，攻下2分；2局下田中俊太敲安打、小林誠司獲保送後，龜井善行敲出二壘安打，帶有1分打點，坂本勇人再補上2打點安打，巨人取得5比0領先。

雖然阪神於4局上追回1分，9局上滿壘時北條史也選到保送，擠回1分，不過終場巨人還是以5比2擊退阪神，決勝輪目前取得2勝0敗優勢。

巨人先發投手山口俊用126球主投7.1局，僅被敲出4支安打，投3次保送，飆出7次三振，失1分，奪下勝投；巨人第4任投手田口麗斗投0.1局沒有失分，奪下1次救援點。

巨人隊台灣選手陽岱鋼今天升上一軍，不過決勝輪首戰並沒有得到先發機會，僅於第9局上場代守右外野。（編輯：管中維）1081009