日職戰力外宣告 李杜軒郭俊麟廖任磊遭釋出

（中央社記者楊啟芳台北3日電）日本職棒各球團今天公布戰力外宣告，千葉羅德隊李杜軒、西武獅隊郭俊麟、廖任磊遭到釋出，其中李杜軒透過日本媒體表示，不會放棄繼續打球，未來會持續跟各方進行討論。

千葉羅德隊戰力外宣告包括投手關谷亮太、大嶺祐太、島孝明、阿部和成，內野手高濱卓也、李杜軒、大木貴將，以及外野手伊志嶺翔大。

李杜軒從2007年到2016年在福岡軟銀鷹隊，2016年底遭球隊戰力外宣告後，2017年參加中華職棒季中選秀，不過沒有受到4隊青睞，去年初經過羅德隊測試，重新回到日職，與陳冠宇當隊友。

李杜軒本季在一軍僅出賽1場、1打席，沒有敲出安打；在二軍則是出賽97場，140打數敲出28支安打，包含2支全壘打，打擊率2成。李杜軒透過日媒「體育報知」表示，仍想要繼續打球，之後會跟各方進行討論，已經做好這樣的決定。

西武獅隊發出的戰力外宣告，包含台灣投手廖任磊、郭俊麟，另外還有大石達也、高木勇人、小石博孝、南川忠亮、松本直晃、金子一輝、齊藤彰吾，共9人。

郭俊麟從2015年加盟西武，本季在一軍出賽2場，拿下1勝1敗，防禦率4.50，其中6月6日對廣島先發投6局，僅被敲出3支安打，投出5次三振，失掉2分，還登上英雄訪問；二軍則是出賽12場，拿下2勝2敗，防禦率3.05。

廖任磊2014至2015年在美職海盜隊，2017到去年在日職讀賣巨人隊，被戰力外後本季加盟西武獅。廖任磊今年在一軍出賽3場，投3局失1分，防禦率3.00；二軍出賽26場，拿下0勝2敗，防禦率3.94。（編輯：張芷瑄）1081003