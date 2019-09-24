日職巨人隊最強捕手 阿部慎之助可能走教練之路

被日媒譽為日本職棒巨人隊史上最強捕手的阿部慎之助，決定這個球季結束就要退休。（共同社提供）

（中央社東京24日綜合外電報導）被日媒譽為日本職棒巨人隊史上最強捕手的阿部慎之助，決定這個球季結束就要退休。職棒生涯19年從一而終的阿部，曾說自己的棒球人生到死都不會結束，未來可能走上教練之路。

今年40歲的阿部慎之助有意打完這個球季就退休，預料近期將舉行記者會對外說明。

阿部出身千葉縣，2001年以選秀第一順位從中央大學進入巨人隊，職棒第一個球季就表現活躍，並在2006年被任命為隊長，一直持續到2014年球季。

阿部慎之助（前排右）以選秀第一順位進入日職巨人隊，圖為2000年12月巨人隊發表入團成員，時任總教練長嶋茂雄（中著西裝者）與新成員合影。（檔案照片／共同社提供）

他在2017年達成生涯2000支安打紀錄，而本季6月1日對戰中日隊時敲出生涯400轟，是繼王貞治及長嶋茂雄後，第3位在巨人隊成長的選手達成此項紀錄。

截至23日為止，阿部生涯出賽2279場比賽，共敲出2131安、405轟，及1284個打點，並為球隊拿下8次聯盟冠軍、3次「日本一」（日本職棒總冠軍）做出貢獻。

日本產經新聞報導，阿部從2001年加入巨人隊後，19年來從一而終，也曾擔任過球隊精神支柱的隊長。

截至23日為止，阿部慎之助生涯出賽2279場比賽，共敲出2131支安打。圖為2017年8月阿部慎之助達成生涯2000安。（檔案照片／共同社提供）

阿部2015年的位置轉為一壘手，本季雖然想再挑戰蹲捕，但開幕後主要以代打身分上場，8月後以一壘手先發的場次增加，率領巨人隊拿下睽違5年的中央聯盟冠軍。

日本每日體育報導，未來擔任教練的可能性很高，阿部說，作為一名棒球選手，今年就將結束，「但我的棒球人生到死都不會結束」。

巨人隊接下來將挑戰睽違7年的「日本一」，阿部說，接下來將面對更重要的比賽，他也會以球隊一員拚命努力到最後，「希望大家和我一起為了日本一奮戰，讓我的生涯能完美落幕」。

日刊體育報導，阿部將脫下背號10號的球衣，接下來有可能成為下一任監督首席候選人，走上教練之路。

日本東京體育網報導，看看阿部到目前為止達成生涯2000安、400轟的成績，就知道「絕對是巨人隊史上最強捕手」。

阿部慎之助6月達成生涯400支全壘打的成績，被譽為「巨人隊史上最強捕手」。（檔案照片／共同社提供）

曾跟阿部並肩作戰、同場較勁的前輩與晚輩們，都對阿部即將退休感到惋惜。日刊體育報導，日職軟銀隊監督工藤公康今天說，看到阿部一路走來就算負傷，也還是努力支撐著球隊，作為球隊的隊長真是令人感佩；阿部在蹲捕這種嚴苛的位置上，真的堅持了很長一段時間。

工藤說，阿部就算不打棒球，也還是在棒球界的人，希望阿部在結束球員生涯後的新生涯，也能繼續努力下去。

曾經待過巨人隊的樂天隊投手、39歲的久保裕也說，早上看新聞得知此事很驚訝，「雖然心情上覺得遺憾，但現在只能說阿部真的辛苦了」。

久保說，阿部過去這麼長的時間一直支撐著巨人隊，是巨人隊不可或缺的一員；自己過去曾和阿部投捕搭檔過，「雖然好捕手很多，但在我心中沒有人能超越阿部」。

阿部在巨人隊的後輩、30歲的捕手小林誠司說，一直以來受到阿部照顧，也添了不少麻煩，對阿部除了感謝還是感謝。

阪神隊38歲內野手鳥谷敬說，和阿部一起在世界棒球經典賽（WBC）出賽，也在明星賽時有機會聊天，聽到阿部決定退休，感到非常寂寞，「一直以來一起打球的戰友一個接一個退休，真令人感傷」。

日本報知體育報導，本季宣布退休的44歲前巨人隊選手上原浩治，今天與45歲的洋基隊總經理特別顧問松井秀喜在電視節目上對談，兩人都盛讚阿部職棒生涯的表現。

談到當年看到阿部進入巨人隊，之後成為這麼好的打者，上原說，一開始真是想像不到；松井也說，「我也想不到」。

松井說，看到前巨人隊選手高橋由伸入隊時，就知道會成為一名好球員，但一開始真的不知道阿部作為打者的表現，「捕手能敲出400轟真是不簡單」。（譯者：黃名璽/核稿：劉學源）1080924