鈴木一朗獲頒隊史成就獎 5分鐘致詞謝球迷[影]

（中央社西雅圖14日綜合外電報導）退役的日本傳奇球星鈴木一朗今天獲頒西雅圖水手隊「隊史成就獎」，他穿上51號背號球衣，站在球場內用英語致詞約5分鐘，向球迷、球團、家人表達深深謝意。

日本傳奇球星鈴木一朗3月退休後重回球場，擔任美國職棒大聯盟MLB西雅圖水手隊球團特助，協助指導水手隊大聯盟層級與3A球員的打擊與守備。

日媒Full-Count報導，為表彰對球團所做貢獻，水手隊在比賽前特別頒贈「隊史成就獎」（Franchise Achievement Award）給一朗。

一朗用英語致詞，全程約5分鐘，一開頭就表示自己非常緊張，還開玩笑要隊友「高登（Dee Gordon）、雄星（菊池），今天晚上別哭」。

一朗表示，這是一場幸福的典禮，「我在東京退休的那個晚上，因為最棒的西雅圖球迷不在東京，總覺得缺少了什麼；今晚，對於長年以來一直支持著我的你們，要表示衷心感謝之意」。

他回顧2001年剛來西雅圖的時候，「在此之前沒有日本來的野手」，球迷看到的是一個27歲瘦小無名的球員，「你們有很多理由可以不接受我」。

一朗說，不過，「你們張開雙臂接受了我」，而且就算他離開西雅圖，然後再回到這裡來，球迷依舊接納他。

他說：「我非常慶幸2018年還有機會回到這裡，這個理由就是你們，謝謝，西雅圖。」

一朗也對包括紐約、邁阿密在內，他曾以選手身分造訪過的美國各地球迷們，表達感謝之意。

一朗說，棒球在美國真的是國民娛樂，能在特別喜愛及尊敬棒球的人們面前打球，「對我來說真是非常幸福的事」。

他說，能跟自己知道的最優秀球員並肩作戰，及跟同樣最優秀的球員同場較勁，是非常光榮的事。

「他們激勵我成長，提升了我的棒球水準」，一朗說，現在能跟這些年輕、才華洋溢，且未來有機會為球隊奪冠的選手們共度時光，感到非常幸福。

他說，僅管彼此間有著文化與語言的差異，及20歲的年齡差距，但他在這些年輕球員身邊最感快樂的，就是可以確實感受到他們對棒球的熱情。

一朗說，回顧自己的職業生涯，如果有任何讓自己感到驕傲的事，那就是能夠每天超越困難，每天抱持相同的熱情，「從2001年加入美國職棒大聯盟的第一天起，到2019年退休的最後的一天為止」。

談到水手隊球團，一朗說，水手隊給了他能在喜愛的城市打棒球的機會，「我永遠感謝」；還有，對一直在身旁支持他的家人，也要表達感謝之意。

一朗最後說：「現在，讓球賽開始吧。」（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1080915