阿部慎之助活躍日職19年 本季結束將退休

日本職棒巨人隊的「強打捕手」阿部慎之助，從2001年進入職棒後就擔任先發球員，表現活躍，目前已知本季結束就將退休。（共同社提供）

（中央社東京24日綜合外電報導）日本職棒巨人隊的「強打捕手」阿部慎之助，從2001年進入職棒後就擔任先發球員，表現活躍，19年來拿下打擊王及打點王雙冠頭銜，也獲頒大小獎項，目前已知本季結束就將退休。

日本讀賣新聞報導，今年40歲的阿部慎之助有意打完這個球季就退休，預料近期將舉行記者會對外說明。

阿部出身千葉縣，2001年以選秀第一順位從中央大學進入巨人隊，職棒第一個球季就表現活躍，並在2006年被任命為隊長，一直持續到2014年球季。

阿部2012年獲得打擊王及打點王雙冠頭銜，被選為最優秀選手，並在同年率領巨人隊拿下「日本一」的職棒總冠軍，獲得高度評價。由對日本職棒發展最具貢獻的球界相關人士頒贈的「正力松太郎賞」，阿部與巨人隊監督原辰德一同獲獎。

阿部慎之助（左）本季6月1日對戰中日隊時敲出生涯400轟，是繼王貞治及長嶋茂雄（右）後，第3位在巨人隊成長的選手達成此項紀錄。（共同社提供）

阿部2017年達成生涯2000支安打紀錄，而本季6月1日對戰中日隊時敲出生涯400轟，是繼王貞治及長嶋茂雄後，第3位在巨人隊成長的選手達成此項紀錄。

截至23日為止，阿部生涯出賽2279場比賽，共敲出2131安、405轟，及1284個打點，並為球隊拿下8次聯盟冠軍、3次「日本一」作出貢獻。

阿部的國際賽事經驗也相當豐富，例如在2013年世界棒球經典賽（WBC）擔任日本代表隊隊長；就讀中央大學時的2000年曾出賽雪梨奧運，進入巨人隊後也出賽過2008年的北京奧運。

日本放送協會（NHK）報導，阿部以「強打捕手」從進入職棒第一年的開幕戰就先發出場，表現活躍；2012年獲得打擊王及打點王雙冠頭銜，率領巨人隊拿下日本第一，也被中央聯盟選為最優秀選手。

阿部2017年完成生涯2000安紀錄，是日本職棒史上第49人。（譯者：黃名璽/核稿：張曉雯）1080924