彭政閔告別桃園賽收皮鞋鋼筆 王溢正高中就認識

（中央社記者謝靜雯桃園22日電）中信兄弟隊「恰恰」彭政閔今天表定桃園棒球場告別賽，Lamigo桃猿隊賽前準備致贈儀式，由球員代表王溢正送上皮鞋、筆記本和鋼筆，談起對恰恰印象，他說：「幽默搞笑人很客氣」。

扣除中職補賽週賽程，今天比賽為表定中信兄弟在桃園棒球場終戰，主隊Lamigo桃猿隊也在今天賽前準備致贈儀式，向中職「人氣王」彭政閔致敬。

桃猿隊由球員代表投手王溢正送上皮鞋，領隊劉玠廷送上列有彭政閔在桃園棒球場「2大紀錄、3大里程碑」筆記本，以及鋼筆，紀錄包括生涯第8支滿貫砲，生涯第900、1000分打點，敲出兄弟隊史第1100支全壘打等。

王溢正笑說，彭政閔退休後應該有比較多機會可以穿皮鞋，皮鞋是由球團準備，談起和彭政閔的交集，王溢正表示，自己還在讀高中時，兄弟象會在屏東春訓，當時他和李振昌會跟著兄弟象隊一起練球，因此認識彭政閔。

王溢正表示，成為職棒球員後，國家隊也會遇到，彭政閔人很好，很搞笑也蠻幽默的，人很客氣隨和，不會給人高高在上的感覺。

聽到彭政閔要退休，王溢正說，其實沒有太多特別的感觸，「一個中職人氣王退休，但他下一個階段應該還是會在棒球圈內，大家還是遇得到」。

兄弟隊今天和桃猿隊比賽，彭政閔沒有排在先發打序中，總教練伯納表示，桃猿先發投手李茲球速快，內角直球將近151公里，希望站在保護彭政閔的立場，不希望他像之前一樣手部痠痛，影響後面出賽。（編輯：張芷瑄）1080922