總冠軍賽代打建功 彭政閔：每個球員都希望的事

中華職棒2019總冠軍賽首戰12日開打，中信兄弟隊出師不利，不過彭政閔9局上代打敲出追平二壘安打，他賽後表示，代打建功是每個球員都希望的事情。中央社記者張新偉攝 108年10月12日

（中央社記者楊啟芳桃園12日電）中華職棒總冠軍賽首戰，中信兄弟以5比6不敵Lamigo桃猿，不過兄弟彭政閔9局上代打敲出追平二壘安打，一度讓兄弟有機會贏球，他表示，代打建功是每個球員都希望的事情。

彭政閔從2001年加入職棒開始，每次球隊有打進總冠軍賽，場場都是先發出賽，今天賽前已經出賽56場。本季總冠軍賽兄弟與桃猿交手，彭政閔沒有出現在首戰先發名單，是他生涯首次總冠軍賽沒有先發。

不過此戰9局上、兄弟3比5落後時，陳子豪、岳東華分別因為觸身球及保送上壘，接著彭政閔代打第8棒，面對桃猿終結者陳禹勳，一棒敲出中外野方向深遠二壘安打，帶有2分打點，一口氣追平比數，不過最後兄弟仍不敵桃猿。

對於第9局的關鍵代打，彭政閔賽後表示，「代打建功是每個球員希望的事情，那次打席有掌握住，希望接下來比賽也能夠把握。」今天沒有辦法先發，彭政閔則說，尊重球團、教練團調度，只要把自己準備好，球隊需要就好好把握。

兄弟總教練伯納表示，「這麼關鍵的局面，就準備派上球隊最資深的沙場老將，狀況非常好的彭政閔，賽前就有跟他說，會把你留在關鍵的時刻使用，果然不負眾望敲出追平二壘安打。」

彭政閔今天敲出安打後，生涯總冠軍賽累積74支安打，超前原本張泰山的紀錄，另外本來就是紀錄的「恰恰障礙」繼續向上推高，包括二壘安打20支、長打28支、壘打數118，38分打點則是追平林智勝的聯盟第2高紀錄。

雖然成功突破張泰山的紀錄，不過彭政閔說：「沒有特別想要去做這樣的比較，我們都是希望為球隊建功，不管累積多少紀錄，想法都是一樣的。」（編輯：卞金峰）1081012