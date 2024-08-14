林益全達成生涯2000安里程碑 中職史上第3人[影]

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（中央社記者楊啟芳台北14日電）中職統一獅今天對上味全龍的賽事，老將林益全在7局下敲出穿越一壘安打，順利達成生涯2000安里程碑，成為史上第3人、目前現役唯一；敲出安打後，他的家人到場上獻祝福。

38歲的林益全在2009年加入職棒，生涯先後效力過興農牛、義大犀牛、富邦悍將，並在去年轉戰統一獅隊。林益全一直以來都有穩定輸出安打的能力，從新人年開始連續13個球季都單季敲出100支安打以上，其中最多是2009年的169支。

林益全在去年出賽89場，284打數敲出87支安打，打擊率達3成06。林益全在本季開始前生涯就已累積1979支安打，近期連4場出賽都有安打演出，今天賽前安打數來到1999支。今天在嘉義市棒球場的賽事，林益全先發打第7棒、擔任一壘手，在7局下從陳禹勳手中敲出中間方向穿越安打，順利達標。

林益全順利達陣2000安里程碑後，為中職史上第3人達成，僅次於張泰山2134支、彭政閔2044支，為目前現役球員唯一2000安打者。（編輯：管中維）1130814