獅隊舉辦2000安慶祝儀式 林益全感謝球團給舞台

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（中央社記者楊啟芳台北24日電）中職統一獅隊38歲老將林益全在14日達成生涯2000安里程碑，獅隊於今天賽後為林益全舉行慶祝儀式，回顧生涯中印象深刻的安打，他表示，感謝獅隊給予機會及舞台可以發揮。

38歲的林益全在2009年加入職棒，生涯先後效力過興農牛、義大犀牛、富邦悍將，並在去年轉戰統一獅隊。林益全在職業生涯中每一年都保持穩定成績，直到14日敲出生涯第2000支安打，為中職史上第3人達成，僅次於張泰山、彭政閔。

今天獅隊舉行慶祝儀式，林益全的家人到現場致贈花束。林益全表示，感謝所有給予協助的人，「遇到低潮時很難熬，要走出來也要一段時間，要謝謝家人們在身邊一直鼓勵我、陪伴我。」

回顧這15年職棒生涯，林益全說，「感謝每個我待過的球隊，也謝謝統一獅再給我機會和舞台延續棒球生涯。」

林益全至今仍對於新人年記憶猶新，也對2012年達成完全打擊紀錄印象深刻，他表示，「那年是我進職棒第4年，因為球團政策全本土（投手），當時也不知道球隊後續發展如何，所以整個氛圍都很低迷，但我們還是把自己的本分做好。」

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此外，林益全在2015年「徐總日」擊出個人首支再見全壘打，林益全回憶，「在繞壘過程中腦袋其實是空白的，但踏到本壘第一眼就看到師母（徐生明遺孀謝榮瑤）在流眼淚，慶祝完師母就過來跟我擁抱道謝，當下鼻子就很酸了。」

統一獅領隊蘇泰安表示，「相信這只是另一個里程碑的開始，也感謝他對統一獅的付出及貢獻，期許林益全在獅隊能夠盡情發揮，挑戰自己再創佳績，幫助球隊拿下總冠軍榮耀。」（編輯：戴光育）1130824