中職為提升準確性 資深裁判加入技術室判讀重播

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（中央社記者楊啟芳台北14日電）中職日前發生進行重播輔助判決技術室卻誤判的爭議，聯盟今天宣布，從明天開始進行重播輔助判決時，場上1名資深裁判小組長將進入技術室共4人一起討論，以提升判決準確度。

富邦悍將在11日對上味全龍的賽事，龍隊吉力吉撈．鞏冠敲出中外野深遠飛球，原本判決安打，不過進行重播輔助判決後，改判滿貫全壘打，引起悍將球團嚴正抗議。隨即在賽後凌晨，中職緊急發聲明承認技術室改判有誤，相關人員進行懲處。

中職今天表示，為提升球賽品質和判決準確度，未來比賽中若進行電視重播輔助判決，場內資深裁判員將進入技術室與技術委員、預備裁判等4人進行判定，提升判決正確性，執行細則將於明天開始實施。

發生誤判事件後，聯盟指出，立即啟動相關檢討機制，過去是透過耳機與對講機聯繫，除了訊號干擾風險，也常無法傳達技術室完整原意給總教練。

聯盟評估，現今球場技術室都在本壘後方，可直接讓該場次資深裁判小組長進入技術室，與技術室共同依照重播輔助畫面進行判定，也能節省場邊人員拿耳機至場內與校正耳機的時間。

聯盟並指出，若遇到較複雜判決，須跟總教練與現場觀眾說明時，由進入技術室參與審視與討論的資深裁判員以麥克風進行判決說明，資訊會更清楚。（編輯：張雅淨）1130814