假想敵南韓 張家棟世界電競錦標賽拚奪冠

2019年IESF世界電競錦標賽12月將在南韓首爾登場，代表台灣參賽的張家棟（右1）、洪偲猛（左1）16日出席記者會，兩人都將目標瞄準冠軍。中央社記者黃巧雯攝 108年10月16日

（中央社記者黃巧雯台北16日電）2019年IESF世界電競錦標賽12月將在南韓首爾登場，代表台灣參賽的張家棟、洪偲猛同樣都將目標瞄準冠軍，張家棟今天表示，「鐵拳」項目為南韓強項，打敗南韓將是首要目標。

中華民國電子競技運動協會今天舉行「2019 IESF中華電競代表隊 x KELME戰服發表暨電競大專盃開賽」記者會，這次電競協會與運動服飾品牌KELME合作，現場並展示全新的中華電競代表隊戰服。

中華電競代表隊12月11日至15日將出征在南韓首爾舉辦的2019年IESF世界電競錦標賽，去年曾披上中華隊戰袍的張家棟，今年再度入選。

張家棟在「鐵拳」系列遊戲資歷累積約20年，平常還有其他工作的他，每天約花2至3小時練習。他透露，小時候家人認為玩遊戲的小孩容易學壞，曾反對他玩遊戲，但隨著漸漸在比賽斬獲好成績，加上沒有學壞，家人也不再堅決反對。

談到再度征戰世界電競錦標賽，張家棟說，將透過實戰尋找不同對策，希望能在世界賽發揮平常水準。

張家棟指出，「鐵拳」項目一向是南韓的強項，而他平時也常在線上與南韓選手切磋，或透過研究比賽影片找出對手破綻，這次以打敗南韓為首要目標，且有信心有機會奪冠。

首度入選中華電競代表隊的洪偲猛，從小學4年級起至高中都在踢足球，還曾拿下全國青少年盃第2名，儘管後來考上台灣體育運動大學體育學系，但考量足球在台灣發展有限，未再專攻該項目，目前則是永安國小足球隊教練。

「玩足球只是興趣。」洪偲猛表示，希望能在電競足球項目奪冠，讓世界看到台灣電競足球的一面，有著足球底子的他自認，比起不懂足球的人，他在遊戲戰術或傳球上更具優勢。（編輯：張雅淨）1081016