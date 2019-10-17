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郭嚴文雙響砲包辦5打點 桃猿總冠軍賽聽牌

最新更新：2019/10/17 00:37

（中央社記者楊啟芳台中16日電）中華職棒總冠軍賽第4戰今天在洲際棒球場進行，Lamigo桃猿郭嚴文演出單場雙響砲，包含一發滿貫砲，包辦5分打點，幫助球隊以15比8擊退中信兄弟，取得3勝1敗聽牌優勢。

桃猿2局上靠著藍寅倫敲2分全壘打，率先攻下分數；3局上余德龍敲三壘安打後，陳晨威補上安打，帶有1分打點，林立再敲1打點二壘安打，取得4比0領先。

兄弟3局下展開攻勢，岳東華敲安打、王威晨獲保送後，詹子賢、林智勝及陳子豪也都敲安打，攻下3分。不過5局上桃猿的郭嚴文一棒轟出滿貫全壘打，雖然5局下張志豪敲3分砲，桃猿還是以8比6領先。

桃猿7局上靠著林立轟陽春砲，再添1分；下個半局兄弟二、三壘有人時，張志豪敲出安打，帶有2分打點，僅剩1分落後。

8局上郭嚴文再轟出陽春砲，單隊單場4發全壘打追平聯盟紀錄，之後陳晨威敲三壘安打，帶有2分打點，林立、陳俊秀也都敲安打，各帶1分打點，形成14比8領先。

桃猿9局上再得1分，終場以15比8擊退兄弟，總冠軍賽取得3勝1敗，順利聽牌。桃猿總教練洪一中賽後表示，兄弟打線也發揮得很好，都快要喘不過氣來，「關鍵在第8局只剩1分領先時，郭嚴文打陽春砲，還有陳晨威的三壘安打」。

桃猿先發投手多猛僅投2.2局失3分，接著依序換上林柏佑、吳丞哲、黃子鵬、陳禹勳及王躍霖，其中王躍霖系列賽已經出賽3場，都沒有失分。洪一中表示：「今天運氣好一點，剛好換投攻勢都有止住，我只想著一場一場來，不會管明天，傾全力把勝利拿下來。」（編輯：林治平）1081017

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