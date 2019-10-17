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丹麥羽賽 周天成擊退謝薩晉級8強

最新更新：2019/10/17 19:11

（中央社記者黃巧雯台北17日電）台灣羽球一哥周天成今天在2019丹麥羽球公開賽16強賽，以21比17、21比14直落二扳倒印尼選手謝薩，收下對戰3連勝，勇闖8強賽。

在奧登斯舉行的2019丹麥羽球公開賽，屬BWF世界羽球巡迴賽超級750系列，共有5組台將闖進16強，包括世界球后戴資穎、周天成等人今天輪番上陣搶勝。

周天成昨天激戰3局，才擊敗中國選手陸光祖，今天迎戰印尼選手謝薩（Shesar Hiren Rhustavito），過去雙方兩度碰頭，都在今年9月，周天成維持全勝姿態。

雙方今天開賽比分互咬，周天成10比10平手時，連搶4分，突破僵局，雖然三度被對手追成一分差，周天成仍穩紮穩打，以21比17搶下首局。

周天成第2局一度以10比4領先，但對手韌性十足，追成11比12，所幸周天成及時回穩，拉出一波7比0攻勢，澆熄對手反撲氣焰，最終以21比14獲勝，挺進8強。

周天成下一戰將與印度選手韋瑪（Sameer Verma）與中國名將諶龍之間的勝方，爭奪4強門票。

另外，王齊麟今天一日2戰，混雙先與程琪雅搭檔，以21比14、21比15擊退法國組合基奎爾（Thom Gicquel）、戴魯（Delphine Delrue），闖進8強賽，稍作休息，將與李洋在男雙聯手，力拚8強門票。（編輯：張芷瑄）1081017

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