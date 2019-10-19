林鋅杰亞錦對日韓好投 世界12強選訓追蹤

旅美費城人隊投手林鋅杰在2019亞洲棒球錦標賽，對日本、韓國的比賽皆有登板，兩戰總計投6局失1分，表現亮眼。圖為108年10月18日林鋅杰對韓國出賽畫面。中央社記者謝靜雯攝 108年10月19日

（中央社記者謝靜雯台中19日電）旅美費城人隊投手林鋅杰此次亞洲棒球錦標賽表現亮眼，對日本、韓國比賽登板，2戰總計投6局失1分，好表現讓世界12強棒球賽中華隊選訓看到，很有機會再挑戰更高層級賽事。

費城人隊投手林鋅杰，此次回台參加2019年亞洲棒球錦標賽，預賽與日本隊交手，登板中繼投3局沒被敲出安打，投出3次三振、無失分，有效壓制日本隊打線，昨天複賽首戰與韓國隊交手，中繼投3局被敲2支安打，投出4次三振、3次保送，失掉1分責失分。

林鋅杰因為球團投球數限制，昨天對韓國隊投球數超過50球，需要休息4天，林鋅杰亞錦賽任務結束；林鋅杰成棒國際賽初亮相有不錯表現，他表示集訓時氣氛很開心，但比賽一開打，可以感受到凝聚力和張力。

對於此次2場比賽表現，林鋅杰自評，對日本比賽出賽表現比較滿意，昨天與韓國隊交手，投到後半段太心急，造成反效果、投出保送偏多。

林鋅杰成棒第一個國際賽，就投出不錯表現，據了解，世界12強棒球賽選訓委員也有追蹤，原本在12強名單中部分球員可能會有異動，如果林鋅杰所屬球團願意放行，中華隊有戰力需求，林鋅杰有可能再往更高層級成棒賽事挑戰，遞補入12強中華隊。

林鋅杰在三級棒球時期，就是球速很突出的球員，他說經過旅美磨練，控球穩定性提升，對投球表現幫助很大；這次亞錦賽磨練，在臨場的經驗上收穫也很多，面對明年職棒球季，他希望自己可以穩定先發、並且從更高的小聯盟層級出發。（編輯：張芷瑄）1081019