郭嚴文參與過北京奧運 太久沒打國際賽很緊張

世界12強中華隊22日全體展開練球，Lamigo桃猿郭嚴文（圖）2008年就打過北京奧運，當時為陣中最年輕，如今他已經是中華隊「老大哥」，他說，太久沒有打短期賽事，打12強還是很緊張。中央社記者楊啟芳攝 108年10月22日

（中央社記者楊啟芳桃園22日電）世界12強中華隊今天全體展開練球，Lamigo桃猿郭嚴文2008年就打過北京奧運，當時為陣中最年輕，他笑說，自己老了，但因為太久沒有打短期賽事，今天還是很緊張。

郭嚴文今年31歲，不過2008年就入選過奧運8搶3資格賽、北京奧運中華隊，當時還是陣中最年輕球員。之後郭嚴文陸續打過2010年洲際盃、廣州亞運、2013年經典賽、2014年仁川亞運、2015年12強等，國際賽經驗豐富。

回憶起8搶3那年，郭嚴文說：「是我第一次打國際賽，但沒有上場打很多次，好像只有1、2場是先發出賽，但都滿緊張的。」他表示，直到2010年打洲際盃時才變得比較大膽，也比較有信心。

經過11年，郭嚴文已經是中華隊「老大哥」，京奧隊友彭政閔如今也已經是教練。不過他笑說：「到現在還是會緊張，因為太久沒有打中華隊了，其實體能維持得不錯，但就是太久沒打短期比賽。」

郭嚴文還笑說：「我好像老了，年紀大會愈想愈多，以前上場就打，看情蒐可能也只會看先發投手，但現在都會特別去想要怎麼應對，每個對手都想關注，畢竟國際賽就是只有一次機會。」

從菜鳥變成資深球員，郭嚴文認為，現在學弟都很強，「比我們之前都強，也可以跟他們互相學習，有些旅外選手回來，交換一下意見，跟投手也可以學習，像是怎麼增加球速，對我們傳球臂力也有幫助。」（編輯：管中維）1081022