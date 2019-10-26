金塊險勝太陽 約柯奇例行賽大三元次數超越喬丹

（中央社丹佛25日綜合外電報導）美國職籃NBA丹佛金塊今天主場出戰鳳凰城太陽，金塊中鋒約基奇拿下本季首次大三元，率隊經延長賽108比107險勝太陽，約基奇生涯例行賽大三元總數也因此超越「籃球之神」喬丹。

約基奇（Nikola Jokic）共拿下23分、14籃板、12助攻，生涯例行賽大三元總數來到29次，超越喬丹（Michael Jordan）的28次，目前與前球星希爾（Grant Hill）及哈維契克（John Havlicek）在大三元生涯總數並列第11名。

此外，金塊後衛莫瑞（Jamal Murray）也砍下27分、7籃板，尤其是在延長賽結束前約20秒時罰中關鍵兩球，助金塊險勝太陽。

金塊另一後衛畢斯利（Malik Beasley）則拿下17分、搖擺人哈里斯（Gary Harris）及前鋒葛蘭特（Jerami Grant）也各貢獻13分。

另一方面，太陽前鋒烏布雷（Kelly Oubre Jr.）攻下全隊最高的23分，外帶8籃板，中前鋒卡明斯基（Frank Kaminsky）則拿下19分11籃板，後衛布克（Devin Booker）也有18分。

布克在延場賽終場前嘗試最後一擊，但在禁區遭到封阻。太陽本場共有烏布雷、中前鋒拜恩斯（Aron Baynes）及控衛盧比歐（Ricky Rubio）等球員6犯畢業提早離場。

太陽本場為例行賽首戰，但去年選秀狀元艾頓（Deandre Ayton）未披掛上陣。艾頓因利尿劑藥檢呈陽性反應，違反聯盟的反禁藥政策，昨天遭判罰禁賽25場。（譯者：陳正健/核稿：徐崇哲）1081026