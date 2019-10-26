更多編輯台推薦新聞：
日本京都祇園私有道路禁拍照 違者罰一萬日圓
國際

日本京都祇園私有道路禁拍照 違者罰一萬日圓

太空人出面道歉 開除失言副總經理
運動

太空人出面道歉 開除失言副總經理

頭部覆蓋銅鍋 排灣族貴族往生才有的尊榮
地方

頭部覆蓋銅鍋 排灣族貴族往生才有的尊榮

全文中譯／美國副總統彭斯再談中國政策 要北京別光說不練
國際

全文中譯／美國副總統彭斯再談中國政策 要北京別光說不練

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

金塊險勝太陽 約柯奇例行賽大三元次數超越喬丹

最新更新：2019/10/26 15:59

（中央社丹佛25日綜合外電報導）美國職籃NBA丹佛金塊今天主場出戰鳳凰城太陽，金塊中鋒約基奇拿下本季首次大三元，率隊經延長賽108比107險勝太陽，約基奇生涯例行賽大三元總數也因此超越「籃球之神」喬丹。

約基奇（Nikola Jokic）共拿下23分、14籃板、12助攻，生涯例行賽大三元總數來到29次，超越喬丹（Michael Jordan）的28次，目前與前球星希爾（Grant Hill）及哈維契克（John Havlicek）在大三元生涯總數並列第11名。

此外，金塊後衛莫瑞（Jamal Murray）也砍下27分、7籃板，尤其是在延長賽結束前約20秒時罰中關鍵兩球，助金塊險勝太陽。

金塊另一後衛畢斯利（Malik Beasley）則拿下17分、搖擺人哈里斯（Gary Harris）及前鋒葛蘭特（Jerami Grant）也各貢獻13分。

另一方面，太陽前鋒烏布雷（Kelly Oubre Jr.）攻下全隊最高的23分，外帶8籃板，中前鋒卡明斯基（Frank Kaminsky）則拿下19分11籃板，後衛布克（Devin Booker）也有18分。

布克在延場賽終場前嘗試最後一擊，但在禁區遭到封阻。太陽本場共有烏布雷、中前鋒拜恩斯（Aron Baynes）及控衛盧比歐（Ricky Rubio）等球員6犯畢業提早離場。

太陽本場為例行賽首戰，但去年選秀狀元艾頓（Deandre Ayton）未披掛上陣。艾頓因利尿劑藥檢呈陽性反應，違反聯盟的反禁藥政策，昨天遭判罰禁賽25場。（譯者：陳正健/核稿：徐崇哲）1081026

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報