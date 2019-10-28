班機因素延後返台 胡智為30日直接赴台中報到

中華隊持續備戰世界12強棒球賽，28日安排與中職味全龍隊進行交流戰，總教練洪一中談及目前備戰情形表示，國際賽沒時間長期觀察球員狀況，「選進來就用，結果好壞教練團承擔，說直接一點也是需要一點運氣，大家只能盡力」。中央社記者謝靜雯攝 108年10月28日

（中央社記者謝靜雯桃園28日電）備戰世界12強棒球賽，中華隊今天與中職味全龍隊打交流賽，並安排投手輪流登板，旅美投手胡智為因為班機延後，將於30日直接到台中與球隊會合。

世界12強棒球賽開打倒數，中華隊25日與新北市成棒隊打自辦熱身賽，今天在桃園棒球場與味全龍隊交手，中華隊也微調守備位置，林立25日原本在自辦熱身賽先發守二壘，今天回到三壘位置，郭嚴文則先發守二壘。

針對球隊打線安排，洪一中指出，國際賽不是例行賽，沒有所謂攻擊好的先上，或是守備好的先上，「可以被選進來的都是現階段最好的」，只能透過熱身賽確立大致想法，確定的先發陣容則可能要等2場官辦熱身賽打完，直到世界12強棒球賽開打前一天（11月4日）才比較明朗。

中華隊在25日自辦熱身賽中，讓陣中10名投手輪流登板，今天熱身賽與味全龍隊交手，劉致榮和吳昇峰也將登板，中華隊最後一名球員旅美投手胡智為原訂明天早上抵台，但因為班機關係將延後至明天晚上才到達，預計胡智為30日將直接到台中與球隊會合。

洪一中也提到目前球隊備戰狀況，他表示，國際賽沒有時間長期觀察球員狀況，「選進來就用，結果好壞由教練團承擔，說直接一點也是需要一點運氣，大家只能盡力」。（編輯：洪學廣）1081028