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李承風提升球速至144公里 與古巴交流賽好投

最新更新：2019/10/29 21:26
文化大學投手李承風此次與世界12強棒球賽古巴隊交流賽，被補進亞錦中華隊，28日對古巴隊投2局飆3K、無失分，李承風自評球速和穩定性需要再提升，希望速度可以投到至少147公里。中央社記者謝靜雯攝 108年10月29日
文化大學投手李承風此次與世界12強棒球賽古巴隊交流賽，被補進亞錦中華隊，28日對古巴隊投2局飆3K、無失分，李承風自評球速和穩定性需要再提升，希望速度可以投到至少147公里。中央社記者謝靜雯攝 108年10月29日

（中央社記者謝靜雯新北29日電）文化大學投手李承風此次與世界12強棒球賽古巴隊交流賽，被補進亞錦中華隊，昨天對古巴隊投2局飆3K、無失分；李承風希望球速先破147公里，不排除再挑戰職棒。

文化大學投手李承風2018年高中畢業時投入中職選秀，但沒獲得球隊青睞。李承風表示，大一時球速感覺有點下滑，可能是動作跑掉的關係，持續調整，今年升上大二，在協會盃全國成棒年度大賽中，飆出生涯最快球速144公里，球速再提升。

世界12強棒球賽古巴代表隊來台打熱身賽，昨天和今天與亞錦中華隊打交流賽，亞錦中華隊奪冠後，陣中旅外球員及入選世界12強棒球賽中華隊球員離隊，也補進許多年輕潛力球員，為明年U23世界盃棒球賽提前觀察可用之兵。

李承風此次交流賽被補入亞錦中華隊，他笑說上一次入選中華隊已經是國小參加世界少棒錦標賽，現階段專注大學各個比賽，如果有機會，也希望可以再拚個中華代表隊資歷。

古巴隊昨天與亞錦中華隊交手，李承風6局登板中繼，總計投2局沒被敲出安打，投出3次三振、無失分，表現亮眼；李承風表示，整體感覺不錯，速度也有發揮，過去對古巴隊印象，都是看電視國際賽，首度與古巴隊交手，「揮棒積極、力量大」。

高中畢業時沒能如願進到職棒，自評球速和穩定性需要再提升，希望速度可以投到至少147公里，看到文化大學學長劉致榮飆速158公里，李承風笑說劉致榮是一個目標，但是不會太強求，一步一步慢慢來，將自己準備好，有機會也不排斥再挑戰職棒。（編輯：吳協昌）1081029

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