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味全龍不敵12強古巴隊 曾柏融徐若熙後援無失分

最新更新：2019/10/30 22:38

（中央社記者楊啟芳台北30日電）世界12強賽古巴隊今天與中華職棒味全龍隊進行熱身賽，龍隊後援投手曾柏融及徐若熙繳出好投，分別投3局及2局皆沒有失分，不過終場龍隊還是以1比6不敵古巴隊。

世界12強棒球賽C組預賽將於韓國開打，韓國、古巴、澳洲、加拿大同組，古巴隊赴韓國參賽前，先安排在台灣打熱身賽，28、29日與亞錦賽中華隊班底交手，分別以4比1獲勝、5比7落敗，今天最後一場對上中職味全龍隊。

龍隊先發投手吳俊杰在第2、3局遇到亂流，第2局古巴隊靠著安打、失誤及保送攻占滿壘，第8棒古伊貝爾（Yoelkis Guibert）敲出2分打點安打；第3局古巴隊再出現連續安打，攻下4分，取得6比0領先。

不過龍隊牛棚投手表現亮眼，第4局左投曾柏融登板中繼，後援3局被敲2支安打，送出2次三振，無失分；龍隊選秀第2指名徐若熙於第7局登板投球，投2局被敲2支安打，沒有失分，最後一任呂偉晟投1局也無失分。

龍隊打線遭到古巴隊投手封鎖，僅於第5局有分數進帳，靠著林孝程及曾傳昇敲出安打，以及開路先鋒洪瑋漢敲出左半邊安打，帶有1分打點。

古巴隊第9局推出效力於日本職棒中日龍隊的馬丁尼茲（Raidel Martinez）登板，頻頻飆出150公里以上快速球，不過歐晉於2出局後，從他手中敲出二壘安打，但最後還是沒辦法得分，龍隊以1比6不敵古巴隊。

明天古巴隊將對上由林威助領軍的中信兄弟，兄弟帶12名投手，其中鄭佳彥、蔡齊哲、陳柏豪今年都有打總冠軍賽，今年季中選秀選入的投手魏碩成也將亮相；接下來古巴隊將於11月2日的12強官辦熱身賽，與中華隊交手。（編輯：張芷瑄）1081030

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