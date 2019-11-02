大都會換教頭 前球星貝爾川接掌兵符

（中央社記者尹俊傑紐約1日專電）美國職棒大聯盟紐約大都會今天宣布，曾效力大都會近7季的貝爾川將接掌兵符。貝爾川大聯盟生涯435轟，有機會入選名人堂，首次帶隊的他成為大都會隊史首位拉美裔總教練。

大都會本季戰績86勝76敗，無緣季後賽，10月初開除帶隊兩季的米奇（Mickey Callaway）。時隔近一個月，大都會球團決定將兵符交給42歲的貝爾川（Carlos Beltran），雙方達成簽約3年、附帶第4年球團選擇權的協議。

貝爾川出線消息傳出不久，大都會先發投手史卓曼（Marcus Stroman）便在推特發文「加油」，並標註貝爾川與大都會。大都會球團美東時間1日晚間正式宣布貝爾川接掌兵符。

大聯盟官網報導，大都會開除米奇後，與前紐約洋基總教練吉拉迪（Joe Girardi）、體育頻道ESPN球評培瑞斯（Eduardo Perez）等人談過。名單上多數人選都和貝爾川一樣，沒有帶隊經歷。

但貝爾川和其他人不同之處在於，他表明只想應徵大都會總教練，並婉拒匹茲堡海盜隊面試。

貝爾川兩年前曾爭取洋基總教練，最後輸給布恩（Aaron Boone）。曾效力洋基的他退役後住在紐約市，本季擔任洋基總管凱許曼（Brian Cashman）顧問，參與小聯盟球隊運作、提攜年輕球員並負責球探工作，獲得不錯評價。

貝爾川出身波多黎各，大聯盟生涯從堪薩斯市皇家隊起步，主要鎮守外野。2005年季前，他與大都會簽下當時創紀錄的7年、1.19億美元肥約。效力大都會期間，貝爾川累計打擊率2成80、149發全壘打、559分打點、100次盜壘成功，5度入選明星賽。

2011年7月，處於重建的大都會將貝爾川交易到舊金山巨人。他之後遊走多隊，2017年重返休士頓太空人，首次嘗到世界大賽冠軍滋味，並於季末宣布高掛球鞋。

貝爾川征戰大聯盟20季，9度入選明星賽，生涯打擊率2成79、2725支安打、435發全壘打、312次盜壘成功，2022年將獲得名人堂票選資格。（編輯：林憬屏）1081102