12強日本首戰山口俊先發 近藤健介會王柏融

世界12強棒球賽B組預賽5日開打，日本隊首戰與委內瑞拉交手，將由山口俊扛先發重責。（共同社提供）

（中央社記者謝靜雯台北4日電）世界12強棒球賽B組預賽明天開打，日本隊首戰與委內瑞拉交手，將由山口俊扛先發重責、鈴木誠也扛4棒。王柏融日職火腿隊友近藤健介，今天練球時也跟王柏融稍微聊天、彼此鼓勵。

世界12強棒球賽B組預賽明天在台灣兩地開打，中華隊在台中洲際棒球場迎戰波多黎各，日本隊則在桃園棒球場與委內瑞拉交手，日本隊總教練稻葉篤紀公布，首戰先發投手為山口俊。

山口俊在先前日本隊與加拿大熱身賽有登板，但先發投2局被敲4支安打，送出4次保送、失掉6分責失分，表現並不理想。稻葉篤紀表示，山口俊熱身賽出賽時有遇到一些狀況，但經過修正，相信他做好準備，也期待他正式賽的表現。

山口俊表示，扛12強賽首戰先發，會專注面對每名打者。委內瑞拉陣中野手布朗柯（Andres Blanco）具有10年美國職棒大聯盟資歷，大聯盟生涯累積305支安打，此次表現備受關注，山口俊表示，對戰想辦法將球投至邊邊角角，盡力幫助球隊拿下勝利。

日本隊陣中野手近藤健介，為中華隊野手王柏融母隊、日職火腿隊隊友，今天在洲際棒球場安排官方練球時段，近藤健介也跟王柏融簡單聊幾句、彼此互相鼓勵。（編輯：張雅淨）1081104