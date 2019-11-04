更多編輯台推薦新聞：
12強棒球賽程戰績整理 直播資訊報你知
運動

12強棒球賽程戰績整理 直播資訊報你知

川普什麼都推文宣布 紐時爬梳萬則貼文還原推特治國
國際

川普什麼都推文宣布 紐時爬梳萬則貼文還原推特治國

小丑現身全球示威 學者：社會底層向當權者示警
國際

小丑現身全球示威 學者：社會底層向當權者示警

專題／藍綠母雞大車拚 新北立委選局兵家必爭
政治

專題／藍綠母雞大車拚 新北立委選局兵家必爭

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
新聞專題
世界12強棒球賽開打
世界12強棒球賽2日至17日開打，中華5日首戰對上波多黎各，之後依序對戰同組的委內瑞拉、日本，分組前2名能進東京複賽，只要名次高於韓國、澳洲，就能進軍奧運。（圖取自facebook.com/WBSC）
世界12強棒球賽開打
新聞專題
世界12強棒球賽開打6/8

12強日本首戰山口俊先發 近藤健介會王柏融

最新更新：2019/11/04 22:20
世界12強棒球賽B組預賽5日開打，日本隊首戰與委內瑞拉交手，將由山口俊扛先發重責。（共同社提供）
世界12強棒球賽B組預賽5日開打，日本隊首戰與委內瑞拉交手，將由山口俊扛先發重責。（共同社提供）

（中央社記者謝靜雯台北4日電）世界12強棒球賽B組預賽明天開打，日本隊首戰與委內瑞拉交手，將由山口俊扛先發重責、鈴木誠也扛4棒。王柏融日職火腿隊友近藤健介，今天練球時也跟王柏融稍微聊天、彼此鼓勵。

世界12強棒球賽B組預賽明天在台灣兩地開打，中華隊在台中洲際棒球場迎戰波多黎各，日本隊則在桃園棒球場與委內瑞拉交手，日本隊總教練稻葉篤紀公布，首戰先發投手為山口俊。

山口俊在先前日本隊與加拿大熱身賽有登板，但先發投2局被敲4支安打，送出4次保送、失掉6分責失分，表現並不理想。稻葉篤紀表示，山口俊熱身賽出賽時有遇到一些狀況，但經過修正，相信他做好準備，也期待他正式賽的表現。

山口俊表示，扛12強賽首戰先發，會專注面對每名打者。委內瑞拉陣中野手布朗柯（Andres Blanco）具有10年美國職棒大聯盟資歷，大聯盟生涯累積305支安打，此次表現備受關注，山口俊表示，對戰想辦法將球投至邊邊角角，盡力幫助球隊拿下勝利。

日本隊陣中野手近藤健介，為中華隊野手王柏融母隊、日職火腿隊隊友，今天在洲際棒球場安排官方練球時段，近藤健介也跟王柏融簡單聊幾句、彼此互相鼓勵。（編輯：張雅淨）1081104

延伸閱讀
中華隊12強開戰在即 洪一中認為緊張是好事中華隊12強熱身賽戰古巴 江少慶先發1人投1局打中華隊腳傷沒問題 王柏融：有回家的感覺

地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報