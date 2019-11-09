更多編輯台推薦新聞：
早安世界》美智庫分析 中國散播假訊息難影響台灣大選
早報

早安世界》美智庫分析 中國散播假訊息難影響台灣大選

12強複賽賽程出爐 台灣依序對戰墨韓美澳
運動

12強複賽賽程出爐 台灣依序對戰墨韓美澳

專題／從飛彈危機到太陽花 20年來競選廣告裡的芒果乾
政治

專題／從飛彈危機到太陽花 20年來競選廣告裡的芒果乾

專題／30年前一句口誤造就歷史 看懂柏林圍牆倒塌為何重要
國際

專題／30年前一句口誤造就歷史 看懂柏林圍牆倒塌為何重要

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
戴資穎福州中國羽賽對戰奧原希望 中途傷退
首頁 / 運動

柯瑞左手骨折休兵 美媒：恐整季缺席

最新更新：2019/11/09 14:20

（中央社洛杉磯8日綜合外電報導）美國體育消息網站「看台報告」（Bleacher Report）記者布徹（Ric Bucher）今天報導，美國職業籃球聯盟NBA金州勇士控球後衛柯瑞本季「不太可能」回歸。

路透社報導，31歲的柯瑞（Stephen Curry）左手骨折1日接受手術，勇士當時宣布，他將休兵至少3個月，並可能在全明星賽時重返球場。但布徹今天說：「勇士隊消息人士表示，骨折比原先料想得更糟，他本季不太可能再度打球。」

勇士本季已陷入艱難處境，這支連續5年進入NBA總決賽的隊伍，分別在2015年、2017年及2018年奪下總冠軍，但本季卻落得2勝6敗的窘境。

隊內問題不斷，不僅失去前鋒杜蘭特（Kevin Durant），他以自由球員身分與布魯克林籃網簽下合約；得分後衛湯普森（Klay Thompson）也因總決賽時，左膝前十字韌帶的撕裂傷而整季報銷。

兩度成為最有價值球員（MVP）的柯瑞，在10月30日對鳳凰城太陽時，切入禁區後重摔落地，左手腕遭到太陽中鋒貝恩斯（Aron Baynes）倒地壓傷退場。

柯瑞本季出賽4場平均可繳出20.3分，生涯平均得分為23.5分。

金州勇士今晚對上明尼蘇達灰狼，以119比125吞敗。（譯者：侯文婷/核稿：陳昱婷）1081109

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報