柯瑞左手骨折休兵 美媒：恐整季缺席

（中央社洛杉磯8日綜合外電報導）美國體育消息網站「看台報告」（Bleacher Report）記者布徹（Ric Bucher）今天報導，美國職業籃球聯盟NBA金州勇士控球後衛柯瑞本季「不太可能」回歸。

路透社報導，31歲的柯瑞（Stephen Curry）左手骨折1日接受手術，勇士當時宣布，他將休兵至少3個月，並可能在全明星賽時重返球場。但布徹今天說：「勇士隊消息人士表示，骨折比原先料想得更糟，他本季不太可能再度打球。」

勇士本季已陷入艱難處境，這支連續5年進入NBA總決賽的隊伍，分別在2015年、2017年及2018年奪下總冠軍，但本季卻落得2勝6敗的窘境。

隊內問題不斷，不僅失去前鋒杜蘭特（Kevin Durant），他以自由球員身分與布魯克林籃網簽下合約；得分後衛湯普森（Klay Thompson）也因總決賽時，左膝前十字韌帶的撕裂傷而整季報銷。

兩度成為最有價值球員（MVP）的柯瑞，在10月30日對鳳凰城太陽時，切入禁區後重摔落地，左手腕遭到太陽中鋒貝恩斯（Aron Baynes）倒地壓傷退場。

柯瑞本季出賽4場平均可繳出20.3分，生涯平均得分為23.5分。

金州勇士今晚對上明尼蘇達灰狼，以119比125吞敗。（譯者：侯文婷/核稿：陳昱婷）1081109