12強複賽中華隊戰墨西哥 謝長廷揮舞國旗吶喊

（中央社記者楊明珠千葉11日專電）世界12強複賽今天開打，中華隊首戰在日本千葉球場對墨西哥隊，駐日代表謝長廷、旅日僑胞、特地從台灣來的球迷和日本球迷一同為中華隊加油，有時揮舞小國旗吶喊。

謝長廷上午9時許從東京出發，一到千葉的ZOZO海洋球場外，就有拿著小國旗的台灣球迷要求與他拍照。中華民國棒球協會副理事長余政憲現身球場正門前，在媒體要求下，他與謝長廷拍照留念。

謝長廷在中華職棒會長吳志揚、教育部體育署長高俊雄的陪同下，先到貴賓室觀賞球賽開幕式，之後到觀眾席上觀看球賽，與熱情的中華隊球迷一起揮舞著中華民國國旗呼喊加油。有一位日本歐吉桑拿著手寫的紙板，上面寫著：「台灣加油，日台友好」，這位先生手拿小國旗努力擠過來跟謝長廷拍紀念照。

謝長廷和高俊雄等人特別到外野觀眾席與打鼓吹喇叭為中華隊加油的民眾互動，也跟著搖旗吶喊，熱情時從椅子上起身，跟著球迷一起站起來搖旗加油。

12強複賽中華隊首戰墨西哥，駐日代表謝長廷與僑胞及台灣、日本球迷為選手加油，揮舞國旗吶喊。中央社記者楊明珠千葉攝 108年11月11日

謝長廷對媒體表示，很高興中華隊能晉級12強棒球賽複賽來到日本比賽，原本今天有很多行程，但還是以為中華隊加油為優先。昨天他已指示駐日官員為中華隊送上加菜金和水果。

吳志揚站在球場館內12強球賽宣傳看板前受訪說，希望中華隊今天這一場贏，他比著身後看板上的字說：「我們能打到前6強已非常不簡單，我們就是希望打到最後（Finals），希望有機會讓大家振奮起來。」

他說：「球是圓的，我們有一定的實力在，日本是很穩定的強隊，我們有時在戰術戰略上沒有那麼純熟，但過去有好幾度交流用本土陣容也有擊敗日本武士隊的時候，中職聯隊也擊敗過，所以球是圓的，單場比賽時大家都不敢說。」

晉級世界12強棒球賽複賽的中華隊11日在千葉ZOZO海洋球場對上墨西哥隊，駐日代表謝長廷、中華職棒會長吳志揚、教育部體育署長高俊雄在千葉球場為中華隊加油。有日本人手持特製的加油板。中央社記者楊明珠千葉攝 108年11月11日

今天在球場的內野觀光席區加油的民眾有多位是長期支持中華職棒的日本球迷，像是45歲的高橋，還秀出Lamigo桃猿啦啦隊「LamiGirls」的美照卡，他和好友在場上披掛多條LamiGirls圖的大巾。

高橋受訪時說：「日前中華隊輸給日本隊，有點遺憾，但那場比賽安打打了很多，如果能得分，或許能贏。覺得差臨門一腳，如果能擊出全壘打，或許就贏了。但我不悲觀，希望中華隊今天能贏墨西哥隊。」

千葉市台灣宣傳部長今井彩香（Imai Sayaka）到內野觀眾席加油，穿著球衣的她說自己是 LamiGirls之一，被帶去見「大使」謝長廷時，她說：「我也是大使，是千葉市台灣宣傳的大使」，她後來和謝長廷、高俊雄等人合照。

中華隊今天在世界12強棒球賽複賽首戰對上墨西哥，全場出現3支零星安打沒得分，最終以0比2不敵墨西哥，中華隊明天將出戰南韓。（編輯：郭中翰）1081111

晉級世界12強棒球賽複賽的中華隊在千葉球場對墨西哥，千葉市台灣宣傳部長（大使）今井彩香為台灣球員加油。中央社記者楊明珠千葉攝 108年11月11日