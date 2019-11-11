12強郭嚴文初亮相就敲安 失投球沒掌握好

2019世界12強棒球錦標賽，中華隊郭嚴文預賽3場都沒有上場，11日複賽首戰初亮相，先發打第7棒、守二壘，3局上首打席就順利敲出右半邊安打。郭嚴文表示，「可以攻擊就盡量攻擊，狀況感覺都還不錯。」中央社記者張新偉千葉攝 108年11月11日

（中央社記者楊啟芳千葉11日電）世界12強棒球賽複賽，中華隊首戰以0比2不敵墨西哥，全場僅郭嚴文、胡金龍及王柏融敲出安打，12強初亮相的郭嚴文表示，攻擊感覺不錯，此戰左打群有攻擊到失投球，但沒掌握好。

郭嚴文預賽3場都沒有上場，今天複賽首戰初亮相，先發打第7棒、守二壘，3局上首打席抓第1球攻擊，就順利敲出右半邊安打。郭嚴文表示，「可以攻擊就盡量攻擊，狀況感覺都還不錯」。

對於中華隊整體攻擊不順，郭嚴文說：「左打都有攻擊到失投球，只是掌握度沒這麼好，確實有幾顆滿甜的，但就是結果論，之後還是要盡全力去打。」

胡金龍則是7局上在一壘有人時代打，順利敲出安打，雖然此戰沒有先發，不過他指出，從第5、6局就在場邊準備，因為自己是右打，隨時只要有左投登板就要上場，畢竟短期比賽每個調度都很關鍵。

胡金龍指出，今天墨西哥投手表現很好，上場代打時主要是鎖定直球攻擊，「球探報告是對方好球率滿高，所以盡量抓好球攻擊，但要敲很多安打還是有難度，對方選手實力很好，雖然結果不如意，還是要準備下一場」。

在第4局敲安打的王柏融，近幾戰打擊手感回溫，他表示，「狀況普通，國際賽盡量積極攻擊，等球的話會比較不利，心裡只想說要贏球」。（編輯：張雅淨）1081111