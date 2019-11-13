女棒亞錦賽中華守備狀況多 複賽首戰不敵日本

2019年第2屆亞洲女子棒球錦標賽，中華隊（圖）13日複賽首戰與日本隊交手，中華隊守備失誤多，加上打線受制，以1比16、4局吞敗，14日將與中國隊交手，力拚冠軍戰門票。（中華女棒隊教練顏良吉提供）中央社記者謝靜雯傳真 108年11月13日

（中央社記者謝靜雯台北13日電）亞洲女子棒球錦標賽，中華隊複賽首戰與日本隊交手，中華隊守備失誤多，加上打線受制，沒能串連搶分，終場以1比16、4局吞敗，明天將與中國隊交手，力拚冠軍戰門票。

2019年亞洲女子棒球錦標賽9日起在中國中山開打，中華隊分組預賽3戰全勝，以B組分組第一名晉級複賽（超級循環賽），今天複賽首戰與A組分組第一名的日本隊交手。

今天比賽日本隊2局有攻勢，抓準中華隊守備出狀況，靠著單局4次失誤、一支三壘打，開賽攻下4分，中華隊3局追分，1人出局後靠觸身球保送上壘，曾琪適時二壘打，送回中華隊團隊第一分。

日本隊3局下半再起攻勢，靠著接連保送、中華隊守備失誤、捕逸、安打，一口氣打了12人次、攻下8分大局，4局日本再起攻勢，靠著保送、單局4支安打，攻下4分，提前拿下比賽勝利。

中華隊今天守備狀況多，接連失誤是輸掉比賽的關鍵，明天複賽第2戰將與地主中國隊交手，中華隊還有爭取冠軍戰門票機會，將全力搶勝。（編輯：葉俐緯）1081113