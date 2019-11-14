台北國際滑輪溜冰公開賽 楊合貞領銜出戰

在2017台北世大運勇奪5金的楊合貞，將出戰2019台北國際滑輪溜冰公開賽，盼捍衛主場榮耀。（中華民國滑輪溜冰協會提供）中央社記者龍柏安傳真 108年11月14日

（中央社記者龍柏安台北14日電）2019 TAKINO台北國際滑輪溜冰公開賽明天點燃戰火，2017台北世界大學運動會5金天后楊合貞，將再次率領中華代表隊捍衛主場榮耀，也提前鎖定賽會的第一金。

2019 TAKINO台北國際滑輪溜冰公開賽，明天上午起一連3天在大佳河濱公園迎風溜冰場逐風競速，今年共有16個國家、共計1145名選手參賽。

地主除了有台北世大運5金得主楊合貞壓陣，還有今年7月在西班牙世界滑輪錦標賽，替台灣拿下隊史首面1萬公尺計點賽金牌得主陳彥成，以及短距離名將宋青陽與高茂傑等人。

楊合貞在台北世大運共拿下5金、1銅，一戰成名的她在去年雅加達—巨港亞運，不敵自家姊妹李孟竹銀恨，今年重新出發，身心都準備就緒，「這幾年面臨腳傷問題，成績起起伏伏，但我始終告訴自己，好好享受在場上的每一分、每一秒」。

除了地主好手精銳盡出，外隊卡司也堪稱史上最強，包括現役歐洲冠軍、法國名將索薩（Elton De Souza）、德國短程衝刺王者阿布瑞克特（Simon Albrecht）等，而亞洲鄰近的勁敵南韓也派出35名選手壓境。

地主菁英除要面對外隊的強力挑戰，也要設法突破個人極限，因為今年台北國際滑輪溜冰公開賽，也將是明年世界滑輪錦標賽國手選拔的積分依據。

在體育署協助下，今年賽事將首度提供直播服務，民眾可在Youtube平台的MOE Sports頻道，以及中華民國滑輪溜冰協會臉書觀賞直播，也歡迎民眾到場觀賽加油。（編輯：張芷瑄）1081114